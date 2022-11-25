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BT21周邊免費送！藏壽司3間特色店加碼 新品項曝光
藏壽司限定BT21特色店加碼送好禮，「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」北中南三間特色店鋪推出第二波抽獎活動，自即日起至12月25日凡追蹤藏壽司官方Facebook及Instagram，在活動貼文下方完成指定任務，即有機會獲得BT21滑鼠墊或BT21票卡夾。
此外，凡完成追蹤Instagram，於限時動態公開分享與藏壽司限定BT21特色店的合照，並標記兩位好友，還有機會獲得超萌BT21絨毛卡片鑰匙圈，數量有限，送完為止。
除了魅力爆棚的明星化身好禮，藏壽司也打造3款海陸新品，包含「泡菜生鮭魚」、「塔塔醬蟹風味棒」、「炙烤七味醬豬五花」；今年冬天同步推出「奢華饗宴」，包含「松露奶油乳酪牛肉」、「北海道大帆立貝」等8款壽司品項登場，「北海道甜點季」也正式開跑，4款日式風味甜點要讓壽司迷體驗日式的幸福滋味。
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