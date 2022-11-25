BT21周邊免費送！藏壽司3間特色店加碼 新品項曝光

藏壽司限定BT21特色店加碼送好禮，「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」北中南三間特色店鋪推出第二波抽獎活動，自即日起至12月25日凡追蹤藏壽司官方Facebook及Instagram，在活動貼文下方完成指定任務，即有機會獲得BT21滑鼠墊或BT21票卡夾。

此外，凡完成追蹤Instagram，於限時動態公開分享與藏壽司限定BT21特色店的合照，並標記兩位好友，還有機會獲得超萌BT21絨毛卡片鑰匙圈，數量有限，送完為止。