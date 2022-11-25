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睽違3年秒殺寶寶爬行賽 下月17日麗寶OUTLET登場！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供
睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供

每次舉辦名額都秒殺的超萌寶寶活動，睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動，搭配12月起館內10多家婦嬰、童裝品牌祭出最低3折優惠，想搶便宜的爸媽千萬不能錯過。

麗寶樂園渡假區指出，「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」下月17日在麗寶OUTLET的C區室內廊道舉辦，參賽的萌寶要在限時60秒內抵達終點，第一名將可獲得Tsum Tsum抱枕毯、美語體驗包等價值超過2000元的嬰幼兒好禮。

參賽者除了有精美參加禮，現場再加碼抽出50名送出天空之夢摩天輪優惠券，當天針對萌寶貝們還有耶誕裝扮評比，有機會獲得麗寶樂園渡假區禮券，報名詳情可至麗寶OUTLET官網查詢：http://www.lihpaooutlet.com.tw

天氣轉冷準備替寶貝們添購新衣，提前準備孩童年節衣物的爸媽，麗寶OUTELT多家婦嬰品牌12月份推出優惠，包括：Kinloch Anderson Baby女童上衣490元(原價1,190元) ，Nipper歲末出清特賣，多功能雙向推車3.5折，JJ SHOP兒童書包、帽子、雨衣、雨傘5折起，PUMA KIDS任選3件8折，Rookie兒童服飾3件5折。

玩具類有Funbox Toys最低3折起，GMP BABY推出積木組特價799元 (原價1,230元)、折疊滑步車新品限定價3680 元(原價5,700元)，金石堂童書7.2折優惠。

小朋友最喜愛的湯姆熊12月11日在麗寶OUTLET的C區中央廣場，舉辦親子互動兒童劇場，帶來唱跳互動與有獎徵答，最後還有摸彩活動贈送精美禮品與優惠券。

擁有7大體驗區、50種木製設施的親子遊樂天堂「木育森林」，經典聖誕飾品絕品出清全面5折起，消費滿額即贈精美聖誕吊飾乙個。

即日起至12月2日在麗寶OUTLET累計當日消費滿8,000元，即可兌換漂遊者森林音樂祭雙日門票乙張，在麗寶樂園渡假區的萬坪落羽松大草原，搭配120公尺高的天空之夢摩天輪美景，欣賞25組樂團在巨型雙舞台輪番演出，演唱陣容包括：楊乃文、陳建年、告五人、李友廷、拍謝少年、Tizzy Bac、TRASH、血肉果汁機等，帶來一場最愜意的山林音樂祭。

睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供
睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供
12月起，麗寶樂園渡假村館內10多家婦嬰、童裝品牌祭出最低3折優惠。 圖／麗寶樂園渡假區提供
12月起，麗寶樂園渡假村館內10多家婦嬰、童裝品牌祭出最低3折優惠。 圖／麗寶樂園渡假區提供
睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供
睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」等活動。圖／麗寶樂園渡假區提供

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