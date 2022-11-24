只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最期待的整條鮭魚、牛肉真空包優惠終於出現，還有年末大掃除必備的Dyson手持無線吸塵器、解封出國旅遊少不了的硬殼行李箱都有優惠，另外，鑽石耳環、大電視、卡式爐也都在主打優惠之列，全都每卡限購1組。

第5天App新增的主打優惠商品同樣有7款，但要注意，整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包都是只有週五當日限定優惠，家有冷凍櫃、又對自己刀工有自信的民眾不能錯過入手最佳機會。另外還有節慶送禮超體面0.8克拉圓形鑽石耳環、年末大掃除好幫手Dyson V8手持無線吸塵器、出國熱門選擇Samsonite硬殼行李箱兩入組、露營必備岩谷卡式瓦斯爐、夏普70吋4K顯示器（不含視訊盒）。