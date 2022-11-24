快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美國頂級嫩肩里肌真空包去年黑色購物週期間也有推出優惠。記者黃筱晴／攝影
美國頂級嫩肩里肌真空包去年黑色購物週期間也有推出優惠。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最期待的整條鮭魚、牛肉真空包優惠終於出現，還有年末大掃除必備的Dyson手持無線吸塵器、解封出國旅遊少不了的硬殼行李箱都有優惠，另外，鑽石耳環、大電視、卡式爐也都在主打優惠之列，全都每卡限購1組。

第5天App新增的主打優惠商品同樣有7款，但要注意，整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包都是只有週五當日限定優惠，家有冷凍櫃、又對自己刀工有自信的民眾不能錯過入手最佳機會。另外還有節慶送禮超體面0.8克拉圓形鑽石耳環、年末大掃除好幫手Dyson V8手持無線吸塵器、出國熱門選擇Samsonite硬殼行李箱兩入組、露營必備岩谷卡式瓦斯爐、夏普70吋4K顯示器（不含視訊盒）。

好市多「黑色購物週」將邁入第5天，累積的優惠商品數已達數百款，雖然今年大多都有限購，沒有造成太激烈的搶購潮，但也有部分熱賣品項已經售罄，不想錯過優惠，可得把握時機前往賣場。11月25日至11月27日全台各分店將提早到8點就開門，但實際開門營業時間以各店實際狀況為準。

好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週終於迎來經典的整隻鮭魚、牛肉真空包優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週終於迎來經典的整隻鮭魚、牛肉真空包優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的整條鮭魚優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的整條鮭魚優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的牛肉真空包優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的牛肉真空包優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App

好市多 Costco 鮭魚

延伸閱讀

5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」第4天再推新優惠 氣炸鍋、聲霸也登場

好市多「黑色購物週」第3天優惠來了 人體工學椅、咖啡膠囊禮盒必敗

會員震驚！好市多牛肉捲即起停售 改推出這款全新商品

相關新聞

5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

好市多「黑色購物週」來到第4天，今日新增的主打優惠商品由5盎司財富女神金條打頭陣，黑五價現折8,000元，特價281,5...

創造頂級的收藏價值！CREED推出法國海軍藍系列慶耶誕

洋溢著青春活力的藍色系，成為頂級香氛品牌CREED歡慶耶誕的主題，今年推出「法國海軍藍系列」，並首度將義大利手工製作的皮...

6款日式「可芙鬆餅」登場！限定版「草莓聖代」好甜蜜

喜愛甜點的螞蟻人，又有新選擇了噢！來自日本的「一Ｏ八抹茶茶廊」，自12月1日起講推出新品「可芙鬆餅」，將可芙鬆餅與特調宇...

Daniel Craig帥曬OMEGA腕表 致敬詹姆斯龐德60周年

影史上最出名的情報員「龐德中校」、出自伊恩弗萊明（Ian Fleming）筆下的英國情報員詹姆士龐德（James Bon...

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最...

謝欣穎、施柏宇再合體FENDI！台南快閃店限定開幕

FENDI的經典包款Baguette今年歡慶25周年，品牌推出充滿紀念性又饒富創意的限定系列，展現這款風靡全球的包包豐富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。