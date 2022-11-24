黑五購物節量販超市也推超殺優惠 全聯滿千送千點 愛買量販家電6.5折

搶攻「黑色星期五」商機，量販、超市也加入戰局。11月25日至11月27日全聯線上線下共同推出爆殺優惠，「PXGo!全聯線上購」於12月1日前每週五、六、日享PX Pay儲值金支付單筆滿千送1,000福利點，最高回饋10%，搭配眾多商品挑戰通路最殺，消費者不僅於線上買得到買1送1的黑五商品，還有質感黑色家電快閃3折起、iPhone 14現貨登場，活動期間「預購館」購買指定商品，單筆消費滿1,600元，下單輸入折扣碼「SALE92」再享立折9.2折優惠。另外，購買咖啡麵包下單任2組，合併點數回饋，換算價美式每杯20元有找，使用自帶杯再省8元。

11月25日至11月27日限時3天，全聯實體門市則是推出精選黑色商品買1送1起優惠，更結合全支付優惠，限定週六、日2天福利卡卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。

愛買量販則是於11月25日至11月28日，限時4天在全台15家門市推出指定家電「黑色購物節」超殺優惠，精選冰箱、電視、微波爐、電鍋、清淨除濕機、5G手機等8款家電享有來店驚喜價，最低6.5折起，還有150款民生夯品買1送1，網羅米、油、泡麵、飲料、零嘴、衛生紙、牙膏、衛生棉、男性急暖衣等，民生消耗品趁優惠囤貨最划算。另外，愛買線上購物樂天市場平台同步推出「感恩黑五購物節」活動，全館萬件商品消費滿額領券立享9.3折優惠，即日起至11月30日消費滿1,200元領券現折80元；愛買線上購物蝦皮商城平台即日起可開領11月25日單日限定的299元起免運券。