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黑五購物節量販超市也推超殺優惠 全聯滿千送千點 愛買量販家電6.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯黑色購物節實體門市限時3天爆殺優惠指定黑品買1送1起。圖／全聯福利中心提供
全聯黑色購物節實體門市限時3天爆殺優惠指定黑品買1送1起。圖／全聯福利中心提供

搶攻「黑色星期五」商機，量販、超市也加入戰局。11月25日至11月27日全聯線上線下共同推出爆殺優惠，「PXGo!全聯線上購」於12月1日前每週五、六、日享PX Pay儲值金支付單筆滿千送1,000福利點，最高回饋10%，搭配眾多商品挑戰通路最殺，消費者不僅於線上買得到買1送1的黑五商品，還有質感黑色家電快閃3折起、iPhone 14現貨登場，活動期間「預購館」購買指定商品，單筆消費滿1,600元，下單輸入折扣碼「SALE92」再享立折9.2折優惠。另外，購買咖啡麵包下單任2組，合併點數回饋，換算價美式每杯20元有找，使用自帶杯再省8元。

11月25日至11月27日限時3天，全聯實體門市則是推出精選黑色商品買1送1起優惠，更結合全支付優惠，限定週六、日2天福利卡卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。

愛買量販則是於11月25日至11月28日，限時4天在全台15家門市推出指定家電「黑色購物節」超殺優惠，精選冰箱、電視、微波爐、電鍋、清淨除濕機、5G手機等8款家電享有來店驚喜價，最低6.5折起，還有150款民生夯品買1送1，網羅米、油、泡麵、飲料、零嘴、衛生紙、牙膏、衛生棉、男性急暖衣等，民生消耗品趁優惠囤貨最划算。另外，愛買線上購物樂天市場平台同步推出「感恩黑五購物節」活動，全館萬件商品消費滿額領券立享9.3折優惠，即日起至11月30日消費滿1,200元領券現折80元；愛買線上購物蝦皮商城平台即日起可開領11月25日單日限定的299元起免運券。

家樂福黑色星期五結合世足熱潮，即日起至11月27日推出超過60件商品最低2.6折起，Switch單機電續加長版下殺7.7折只要6,888元，PS5地平線賽車同捆組（含跑車浪漫旅7普通版、Logitech變速器G923/G29、GT賽車電競方向盤）限量推出優惠只要24,900元。另外，下單1小時內到貨的「家速配」即日起每週五享單筆最低99元免運，黑五優惠加碼延長，即日起至11月25日同享99元免運優惠，新客輸入折扣碼「首購現折」加碼享800元折100元。

愛買量販「黑色購物節」限時4日，指定家電現場驚喜破盤價最低6.5折。圖／愛買量販提供
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家樂福黑五Switch單機電續加長版下殺7.7折只要6,888元。圖／家樂福提供
家樂福黑五Switch單機電續加長版下殺7.7折只要6,888元。圖／家樂福提供
PXGo!全聯線上購推出「HI FIVE快閃黑五購」，買咖啡、麵包享優惠。圖／全聯福利中心提供
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愛買線上購物樂天市場平台「黑色購物節」滿額領券享9.3折。圖／愛買量販提供
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黑色購物節 愛買 衛生棉

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