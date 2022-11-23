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硬派美學！ 星宇航空、bitplay聯名款 cargo綁帶托特包

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供

為了響應永續環保、友善環境的精神，星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」。該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。即刻於星宇小舖限量開賣，每個售價1680元。

星宇航空表示，貨運棘輪綁帶是航空貨運業最常用來固定貨物的綁帶，其材質堅固耐磨、牢靠且厚實。考量到運送安全性，相關法令規定，生產後三年即需汰換、即便物況良好也無法繼續使用。

星宇航空說，由於自開航不久即遇到疫情，有許多綁帶在尚良好的狀態下，就因達到效期而需銷毀。這次聯手硬派美學專家bitplay，將2021年8月到期的一批貨運綁帶加工製成新商品、賦予其全新生命，且每一條綁帶皆有獨一無二的痕跡與特色。

星宇航空表示，這款再生cargo綁帶超大容量托特包袋體使用CORDURA帆布製成，高強度軍規帆布防水耐磨、防撕裂，耐重且不易變形。30公升超大容量可隨心所欲置放物品，搭配內外層口袋與雙層拉鍊，讓收納變得更加整齊有序。

此外，星宇航空特製色曜石灰帆布還會搭配跳色搶眼的cargo亮黃色綁帶，堅韌的超厚款綁帶需要特殊及精準的車縫技術，才能固定在厚磅的軍規帆布CORDURA上，每一條跳色縫線整齊劃一，即使背負再多東西，也帥氣俐落、時尚有型，可以肩背，也可以手提。詳情可上星宇小舖 ，或到星宇航空形象門市或宏匯廣場購入。

星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供
星宇航空和bitplay聯手開發「再生cargo綁帶超大容量托特包」，該產品將回收貨運棘輪綁帶，搭配星宇航空曜石灰色CORDURA帆布，製成托特包。圖／星宇航空提供

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