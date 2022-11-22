快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接世足熱潮，Global Mall除了周六、周日轉播世足賽事外，還有60家美食5折起應援。圖／Global Mall提供
迎接世足熱潮，Global Mall除了周六、周日轉播世足賽事外，還有60家美食5折起應援。圖／Global Mall提供

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕與民眾一起熱血參與外，即日起至12月18日還有近60家美食應援5折起、運動服飾6折起等優惠。除了世足熱外也力挺職棒，機捷三店為樂天桃猿球迷推出美食買一送一，還有全台首間樂天桃猿聯名餐廳登場。

世足賽期間，Global Mall周末六、日除了透過大螢幕與民眾一起加入世足賽熱潮，除了可以一起為支持的球隊加油、讓看球更有氣氛外，現場還將發送美食優惠券，共蒐羅近60家餐飲品牌集體應援，推出百元折價券、滿額贈開胃菜或第二件5折起等優惠券，包括米塔炙燒牛排、BRAVO CAFÉ、勝政豬排、大河屋、COLD STONE、珊瑚橘、初虎韓式小食堂、藏王日式食堂等。

另外，看好球迷必買世足球隊周邊服飾配件，集結多個運動品牌包括adidas、Nike、PUMA、FILA等運動休閒品牌推出6折起優惠，會員於指定服飾櫃位累計消費滿2,000元還可參加抽獎，有機會抽中「墾丁華泰瑞苑-花園客房雙人平日住宿招待券」一名。

並與百威啤酒合作，於全台8店設置打卡點，即日起至12月18日只要與打卡點合照並上傳到該店FB粉絲專頁，可獲得限量iMall點數30點，以及百威限定FIFA包裝啤酒一瓶，還有機會抽中屏東四重溪指定溫泉泡湯券。

即使職棒年度冠軍賽已落幕，Global Mall桃園捷運沿線三店桃園A19、桃園A8、林口A9特別加碼延長樂天桃猿「感謝歡聚周」，即日起至11月27日持今年樂天桃猿主場賽票根至三店，可享30家美食買一送一或消費滿額贈開胃菜等。

買一送一好康包括桃園A19小樽手作珈琲「美式純黑珈琲」；桃園A8 Mita Café Bistro「洋蔥圈」、聖巴黎焦糖滷味「四小天王」、日春木瓜牛奶「指定飲品」；林口A9路易莎咖啡「美式咖啡」、讚岐製麵所「宇治霜淇淋」及國賓麵包房「香酥烤吐司」等通通享買一送一。

全台首間樂天桃猿聯名餐廳「秋風軒鍋物X Rakuten Monkeys」近期登場，Global Mall桃園A19秋風軒鍋物攜手樂天桃猿隊，打造全台第一間樂天桃猿聯名餐廳，店內設置人氣球員、樂天女孩主題牆面，桃猿吉祥物Rocky也現身於店內，用餐時還有各式應援布條到周邊小物。11月24日至12月25日推出「應猿肉品雙拼套餐」原價458元，平日優惠價388元。

Global Mall桃園A19推出首間樂天桃猿聯名餐廳「秋風軒鍋物X Rakuten Monkeys」。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19推出首間樂天桃猿聯名餐廳「秋風軒鍋物X Rakuten Monkeys」。圖／Global Mall提供
回饋樂天桃猿球迷，Global Mall桃園A19、A8、林口A9延長「感謝歡聚周」推出美食買一送一。圖／Global Mall提供
回饋樂天桃猿球迷，Global Mall桃園A19、A8、林口A9延長「感謝歡聚周」推出美食買一送一。圖／Global Mall提供

餐廳 環球購物中心 世足賽 足球 桃園 職棒

延伸閱讀

世足運彩／烏拉圭世代融合戰力完整 推薦惡戰一番氣走太極虎

世足運彩／加拿大對抗性佳或成黑馬 推薦比利時讓和

世足運彩／西班牙能多贏就盡力踢 推薦對哥斯大黎加2.5球大分

世足運彩／沙烏地有大量失球前例 推阿根廷讓一球

相關新聞

大S汪小菲床墊品牌曝光！頂級Hästens現價漲到近千萬

大S與汪小菲雖然已經離婚，但最近風波又起，汪小菲狂發微博爆料，其中不斷提到家中床墊，因為大S再婚後，床墊也沒換，讓汪小菲...

只有8天！繼光香香雞「買大送中」 台味炸物3份99

11月24日感恩節即將到來，連鎖炸物「繼光香香雞」自11月24日起，連續兩週的指定時段，推出「買1送1」限時優惠，凡購買...

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕...

跟著路雲、南潤壽挑禦寒裝備！羽絨外套這樣搭配才帥

The North Face一路從戶外機能品牌，搖身成為潮人最愛，其中經典的NUPTSE羽絨外套，最是功不可沒。只因它擁有90年代風格的味道，又能滿足戶外機能性的強烈需求，因此推出30周年後，仍舊吸引了不同年齡層的消費者，「還有明天」的韓星路雲也是死忠粉絲。另外，主打永續精神的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於對動物和地球的尊重及保育，深受名人們支持，因此韓星南潤壽在私下在冬季時也愛穿其人造羽絨外套當作搭配。

新光三越台北站前抗漲1.5折起 周年慶必買亮點逛前先看

新光三越周年慶全台最後壓軸，台北站前店周年慶將在12/1至12/18登場，由於是最後一波周年慶，品牌通常優惠盡出，折扣下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。