到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕與民眾一起熱血參與外，即日起至12月18日還有近60家美食應援5折起、運動服飾6折起等優惠。除了世足熱外也力挺職棒，機捷三店為樂天桃猿球迷推出美食買一送一，還有全台首間樂天桃猿聯名餐廳登場。

世足賽期間，Global Mall周末六、日除了透過大螢幕與民眾一起加入世足賽熱潮，除了可以一起為支持的球隊加油、讓看球更有氣氛外，現場還將發送美食優惠券，共蒐羅近60家餐飲品牌集體應援，推出百元折價券、滿額贈開胃菜或第二件5折起等優惠券，包括米塔炙燒牛排、BRAVO CAFÉ、勝政豬排、大河屋、COLD STONE、珊瑚橘、初虎韓式小食堂、藏王日式食堂等。

另外，看好球迷必買世足球隊周邊服飾配件，集結多個運動品牌包括adidas、Nike、PUMA、FILA等運動休閒品牌推出6折起優惠，會員於指定服飾櫃位累計消費滿2,000元還可參加抽獎，有機會抽中「墾丁華泰瑞苑-花園客房雙人平日住宿招待券」一名。

並與百威啤酒合作，於全台8店設置打卡點，即日起至12月18日只要與打卡點合照並上傳到該店FB粉絲專頁，可獲得限量iMall點數30點，以及百威限定FIFA包裝啤酒一瓶，還有機會抽中屏東四重溪指定溫泉泡湯券。

即使職棒年度冠軍賽已落幕，Global Mall桃園捷運沿線三店桃園A19、桃園A8、林口A9特別加碼延長樂天桃猿「感謝歡聚周」，即日起至11月27日持今年樂天桃猿主場賽票根至三店，可享30家美食買一送一或消費滿額贈開胃菜等。

買一送一好康包括桃園A19小樽手作珈琲「美式純黑珈琲」；桃園A8 Mita Café Bistro「洋蔥圈」、聖巴黎焦糖滷味「四小天王」、日春木瓜牛奶「指定飲品」；林口A9路易莎咖啡「美式咖啡」、讚岐製麵所「宇治霜淇淋」及國賓麵包房「香酥烤吐司」等通通享買一送一。

全台首間樂天桃猿聯名餐廳「秋風軒鍋物X Rakuten Monkeys」近期登場，Global Mall桃園A19秋風軒鍋物攜手樂天桃猿隊，打造全台第一間樂天桃猿聯名餐廳，店內設置人氣球員、樂天女孩主題牆面，桃猿吉祥物Rocky也現身於店內，用餐時還有各式應援布條到周邊小物。11月24日至12月25日推出「應猿肉品雙拼套餐」原價458元，平日優惠價388元。