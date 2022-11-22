新光三越台北站前抗漲1.5折起 周年慶必買亮點逛前先看

新光三越周年慶全台最後壓軸，台北站前店周年慶將在12/1至12/18登場，由於是最後一波周年慶，品牌通常優惠盡出，折扣下殺的更猛烈，針對新年置裝、尾牙送禮需求，都可以趁周年慶全台最終回搶到更漂亮的價格。

新光三越台北站前店周年慶推出全館累計滿5,000送5,000點skm points（等值500元），化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首7日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points。

新光三越營業本部副本部長李淑娟表示，今年新光三越周年慶全台規劃滿千元送千點回饋給百萬卡友，相較過去禮券僅能單店使用，今年周年慶回饋的點數可全台跨店使用，對卡友來說，使用彈性與便利度更大。台北站前店也特別推出至少5千件燒點兌換品項，讓點數價值運用更多元。

綜觀新光三越台北站前店周年慶必買亮點：

抗漲1.5折壓軸驚爆價：百項季節商品再降價，從冬被到大衣外套全面1.5折起。每年首日秒殺的皇室羽絨冬被原價16,800元，特價4,999元，首日再推限定價3,999元再送披肩、室內鞋；Kinloch Anderson石墨烯雙人發熱冬被原價16,800元，1.5折特價2,480元。另有扣10點享PUMA、NIKE、FILA大學T買1送1、上班族冬季服飾全面降價。

30萬組化妝組特惠組：每年秒殺優惠組，像是ESTEE LAUDER特潤修護必殺組下殺5.3折一次帶走95ml小棕瓶，資生堂國際櫃百優獨家組推出3.9折、資生堂東京櫃推出5.6折全效超值組。還有百款買一送多組合，像是蘭蔻嫩亮雙星賦活組買1送11，等於買一瓶小黑瓶再送150ml極光水。另外，平日習慣用的保養品，趁周年慶入手大容量保養品也是周年慶必囤。

家電買機送機：多款電暖器、掃除家電推出「買機送機」，像是買恆隆行新品coway雙重防禦智能空氣清淨機，再加贈綠淨力完美雙禦空氣清淨機。買元暉強力乾衣除濕機送營養調理機等。「黃金三機」洗碗機、洗衣機、冰箱再推買大送小，像是三星AI衣管家滾筒洗衣機，獨家加贈除濕機。

尾牙團購家電5折起：回饋企業公司行號尾牙採購需求，獨家攜手7大品牌推出熱銷品「團購專案」5折起專屬優惠，Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP00 5台合購價每台現打4.5折、嘉儀電暖器尾牙團購價每台便宜20%、OSIM買兩台智能腿腿樂合購價現省19,600元。