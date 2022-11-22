天母SOGO壓軸上陣 全館累贈更好買、黃金回饋創新高

遠東SOGO體系壓軸周年慶「SOGO天母店」11/30起至12/11共12天登場。雖然SOGO台北店周年慶才剛落幕，但SOGO天母店仍對天母在地質客消費力有信心，加上天母店滿額門檻、黃金回饋加碼、季末服飾下殺幅度都較台北店更親民，像是SOGO台北店是化妝品香氛「單櫃」滿6,000送800，天母店則是全館百貨服飾化妝品「當日累計5,000送500」，對消費者來說更容易達到送券門檻。

SOGO台北店周年慶落幕，忠孝館受惠於改裝效益發威、周年慶業績31.5億（含稅）創新高，當中「美妝天后宮」化妝品業種就做到11億、達成預期目標。SOGO指出，天母店屬性與客層跟忠孝館很像，只要台北店周年慶賣得好的，在天母店都會再追量、加碼。

SOGO天母店店長蕭淑英指出，天母店今年初至今，業績較去年有20%成長，市況已回歸2019年水準、甚至更好，代表消費者回歸實體百貨，消費情況也越來越好。今年天母店周年慶業績目標為11.3億，因為去年有五倍券效益，今年保守的跟去年抓持平，全年業績目標為45億，有機會挑戰45.5億的話，將是繼2014年的業績高點45.3億後，再創新高。

就算天母店周年慶檔期壓軸，但蕭淑英認為，SOGO天母店的主顧客還是習慣留在在地商圈買，加上檔期壓軸優惠更多，寧願等到天母店開跑再出手，加上天母質客多，有主顧客光一個人就在CHANEL美妝預購會大手筆買了80萬的化妝品。今年百貨市況是好的，每個業種幾乎都不錯，現在只差天氣不夠冷，影響大衣、長靴等冬季服飾的需求。

今年金價相對低點，民眾選擇黃金抗通膨，因此台北店周年慶期間黃金賣得非常好，帶動黃金業績有2位數成長。因此，今年周年慶SOGO天母店首度推出黃金滿1萬送500（以前門檻為首5日滿6萬送1千），加上國泰cube卡與樓面回饋，周年慶期間黃金最高可享10%回饋、創新高。

SOGO天母店今年周年慶除了化妝品9折，秋冬服飾6折起，city’super 9折優惠。全館百貨服飾除了當日累計滿5,000送500，首五日再加碼滿6萬加贈1千，累計回饋無上限。國泰世華卡友滿5,000元送300，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達10%。另還有指定銀行分期再加贈SOGO電子商品券。

周年慶期間App會員再獨享天母SOGO 200元電子折價券，單筆滿3千元即可抵用一張。並首度推出「下班美食優惠」，18:00後天母店美食街或麵包店憑SOGO App再送50元美食金。化妝品優惠組最低折扣4.2折，當季流行男女裝最高回饋20％，影音大家電回饋搭配指定銀行回饋17%、按摩椅回饋23%。

今年SOGO周年慶最夯的來店禮櫻桃小丸子，天母店也有獨家櫻桃小丸子來店禮款式，包括附專屬卡夾手提包、休閒摺疊椅、食尚燜燒罐及遮陽自動直傘。另有Keds保溫保冷提袋、客人詢問度高的果漾拖輪車等品牌聯名消費禮。