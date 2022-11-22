快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天母SOGO壓軸上陣 全館累贈更好買、黃金回饋創新高

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO天母店周年慶11/30起至12/11共12天登場。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶11/30起至12/11共12天登場。圖／SOGO提供

遠東SOGO體系壓軸周年慶「SOGO天母店」11/30起至12/11共12天登場。雖然SOGO台北店周年慶才剛落幕，但SOGO天母店仍對天母在地質客消費力有信心，加上天母店滿額門檻、黃金回饋加碼、季末服飾下殺幅度都較台北店更親民，像是SOGO台北店是化妝品香氛「單櫃」滿6,000送800，天母店則是全館百貨服飾化妝品「當日累計5,000送500」，對消費者來說更容易達到送券門檻。

SOGO台北店周年慶落幕，忠孝館受惠於改裝效益發威、周年慶業績31.5億（含稅）創新高，當中「美妝天后宮」化妝品業種就做到11億、達成預期目標。SOGO指出，天母店屬性與客層跟忠孝館很像，只要台北店周年慶賣得好的，在天母店都會再追量、加碼。

SOGO天母店店長蕭淑英指出，天母店今年初至今，業績較去年有20%成長，市況已回歸2019年水準、甚至更好，代表消費者回歸實體百貨，消費情況也越來越好。今年天母店周年慶業績目標為11.3億，因為去年有五倍券效益，今年保守的跟去年抓持平，全年業績目標為45億，有機會挑戰45.5億的話，將是繼2014年的業績高點45.3億後，再創新高。

就算天母店周年慶檔期壓軸，但蕭淑英認為，SOGO天母店的主顧客還是習慣留在在地商圈買，加上檔期壓軸優惠更多，寧願等到天母店開跑再出手，加上天母質客多，有主顧客光一個人就在CHANEL美妝預購會大手筆買了80萬的化妝品。今年百貨市況是好的，每個業種幾乎都不錯，現在只差天氣不夠冷，影響大衣、長靴等冬季服飾的需求。

今年金價相對低點，民眾選擇黃金抗通膨，因此台北店周年慶期間黃金賣得非常好，帶動黃金業績有2位數成長。因此，今年周年慶SOGO天母店首度推出黃金滿1萬送500（以前門檻為首5日滿6萬送1千），加上國泰cube卡與樓面回饋，周年慶期間黃金最高可享10%回饋、創新高。

SOGO天母店今年周年慶除了化妝品9折，秋冬服飾6折起，city’super 9折優惠。全館百貨服飾除了當日累計滿5,000送500，首五日再加碼滿6萬加贈1千，累計回饋無上限。國泰世華卡友滿5,000元送300，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達10%。另還有指定銀行分期再加贈SOGO電子商品券。

周年慶期間App會員再獨享天母SOGO 200元電子折價券，單筆滿3千元即可抵用一張。並首度推出「下班美食優惠」，18:00後天母店美食街或麵包店憑SOGO App再送50元美食金。化妝品優惠組最低折扣4.2折，當季流行男女裝最高回饋20％，影音大家電回饋搭配指定銀行回饋17%、按摩椅回饋23%。

今年SOGO周年慶最夯的來店禮櫻桃小丸子，天母店也有獨家櫻桃小丸子來店禮款式，包括附專屬卡夾手提包、休閒摺疊椅、食尚燜燒罐及遮陽自動直傘。另有Keds保溫保冷提袋、客人詢問度高的果漾拖輪車等品牌聯名消費禮。

SOGO天母店「ONLY SOGO」Columbia Omni-Tech防水保暖背心兩件式外套(男) 原價7,080元，特價5,600元，限量30件。圖／SOGO提供
SOGO天母店「ONLY SOGO」Columbia Omni-Tech防水保暖背心兩件式外套(男) 原價7,080元，特價5,600元，限量30件。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶推出附專屬卡夾手提包、休閒摺疊椅、食尚燜燒罐及遮陽自動直傘等一系列櫻桃小丸子聯名卡友禮。記者江佩君／攝影
SOGO天母店周年慶推出附專屬卡夾手提包、休閒摺疊椅、食尚燜燒罐及遮陽自動直傘等一系列櫻桃小丸子聯名卡友禮。記者江佩君／攝影
SOGO天母店「ONLY SOGO」Kiehl's金盞花發燒限定組含金盞花植物精華化妝水500ml(正貨)+化妝水40mlx5+霧黑手持杯，獨家加贈金盞花水凝霜7ml，組價值4,570元，優惠價2,205元，限量30組。圖／SOGO提供
SOGO天母店「ONLY SOGO」Kiehl's金盞花發燒限定組含金盞花植物精華化妝水500ml(正貨)+化妝水40mlx5+霧黑手持杯，獨家加贈金盞花水凝霜7ml，組價值4,570元，優惠價2,205元，限量30組。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶全館百貨服飾化妝品「當日累計5,000送500」，更容易達到送券門檻。記者江佩君／攝影
SOGO天母店周年慶全館百貨服飾化妝品「當日累計5,000送500」，更容易達到送券門檻。記者江佩君／攝影

天母 SOGO 周年慶 化妝品 國泰世華

延伸閱讀

廣三SOGO耶誕塊樂!馬卡龍色「麥塊聖誕樹」很吸睛

「只做12天的有效周年慶」忠孝SOGO人潮續航力的關鍵

遠東SOGO天母店拿到低碳產品獎勵

SOGO周年慶買氣兩大現象：精品年輕化、高爾夫女力崛起

相關新聞

大S汪小菲床墊品牌曝光！頂級Hästens現價漲到近千萬

大S與汪小菲雖然已經離婚，但最近風波又起，汪小菲狂發微博爆料，其中不斷提到家中床墊，因為大S再婚後，床墊也沒換，讓汪小菲...

只有8天！繼光香香雞「買大送中」 台味炸物3份99

11月24日感恩節即將到來，連鎖炸物「繼光香香雞」自11月24日起，連續兩週的指定時段，推出「買1送1」限時優惠，凡購買...

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕...

跟著路雲、南潤壽挑禦寒裝備！羽絨外套這樣搭配才帥

The North Face一路從戶外機能品牌，搖身成為潮人最愛，其中經典的NUPTSE羽絨外套，最是功不可沒。只因它擁有90年代風格的味道，又能滿足戶外機能性的強烈需求，因此推出30周年後，仍舊吸引了不同年齡層的消費者，「還有明天」的韓星路雲也是死忠粉絲。另外，主打永續精神的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於對動物和地球的尊重及保育，深受名人們支持，因此韓星南潤壽在私下在冬季時也愛穿其人造羽絨外套當作搭配。

新光三越台北站前抗漲1.5折起 周年慶必買亮點逛前先看

新光三越周年慶全台最後壓軸，台北站前店周年慶將在12/1至12/18登場，由於是最後一波周年慶，品牌通常優惠盡出，折扣下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。