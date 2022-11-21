「只做12天的有效周年慶」忠孝SOGO人潮續航力的關鍵

每年10月左右開始一路至耶誕節，這兩個多月可說是台灣獨有的百貨周年慶熱潮，各家百貨周年慶群起，比的是誰氣長—人氣、買氣的延續力。論周年慶期間的人潮續航力，SOGO忠孝館周年慶應當為全台百貨獨有，從周年慶第一天到尾聲，館內都相當熱鬧。

SOGO台北店今日為周年慶最終日，但在倒數最後幾天，SOGO忠孝館依然人聲鼎沸、提袋率高，這點相較其他百貨顯得不同，SOGO忠孝館一樓美妝櫃姐說，「SOGO周年慶12天，人要滿到12天才正常。」

SOGO指出，忠孝館周年慶期間平均每日來店客數超過5萬人次，對比去年同期成長10%，也較平日人流多出50%。

通常百貨周年慶在首日，甚至首四日這幾天，人氣買氣、業績發爐不稀奇，為了周年慶開出紅盤，通常百貨首日、首四日商品組合優惠亮點最多，吸引消費者蜂擁而至，但也因為國內百貨周年慶普遍天數長，到了後段普遍容易歸於平靜。綜觀SOGO忠孝館周年慶人潮續航力優勢，可歸納為以下幾點原因。

SOGO周年慶堅持只做12天：SOGO從35年前開店以來，台北店周年慶始終定調在每年11/11生日時刻、堅持只做12天，天數相對其他百貨來得短，但也因此促銷火力資源集中，讓商品組合魅力、優惠更突出，人潮吸力更有感。代表SOGO寧願做的是12天的有效周年慶，而不是天數拉長的無感周年慶。

強勢的價格談判力：尤其是周年慶集客效果最顯著的美妝，忠孝館一樓美妝又有「美妝天后宮」的稱號，代表櫃位幾乎都是全台業績櫃王，業績強勢，也代表商品談判強勢。看SOGO要到的組合與價格，總是容易比同業來得更殺，也讓SOGO每年始終感自信喊出「早買早後悔」的口號

走進專櫃默默掏錢的功力：忠孝館「美妝天后宮」的櫃姐們普遍來說，服務細膩度、專業度更突出，不少人都有共同經驗，靠櫃後，非常容易默默的掏錢，買了超乎原本預期要買的東西。

集客策略：商品力安排有技巧，每個業種每天都有限日亮點商品，天天都有不同波段來店禮，吸引消費者報到搶優惠。

全客層定位的集中型商場：SOGO忠孝館為全客層定位，等於一家大小從老到小需要的商品都可以在這找到，吸引的來客也是全面向。加上忠孝館空間並非廣闊型的商場，也讓人潮集中感更為明顯。

改裝效應發揮：忠孝館歷經3年改裝，整體購物空間質感升級，購物環境更舒適了，消費者當然更願意前往消費。

缺乏精品的隱憂：綜觀這幾年，國際精品買氣一片大好，坐擁越多國際精品大牌的百貨，業績都是前段班。SOGO忠孝館雖然來客量大，但缺乏高單價精品，對衝高業績就明顯吃力，這兩年改裝則帶進RIMOWA、Chloé等精品加入，讓商品結構更多元。