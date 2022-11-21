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好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開 Dyson清淨機、液體衛生棉必入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Costco好市多黑色購物週即日起至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。記者黃筱晴／攝影
Costco好市多黑色購物週即日起至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」第2天的主打特惠商品稍早已經在Costco App更新公告，除了大電視、鑽石項鍊之外，也出現了往年都會有的Dyson空氣清淨機、行車記錄器、液體衛生棉等熱門商品，沒有太大驚喜。

第2天App新增的主打優惠共有7款，包括一年四季都能用Dyson三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、LG 75吋4K物聯網電視、Mio 2.8K高畫質行車記錄器、社團網友超多好評的多功能五層置物架、OXO按壓收納罐含蓋18件組、好自在液體衛生棉組合包。看到這些品項可能又會讓網友有點失落，因為許多款都是往年就曾在黑五出現過的優惠商品，不過如果剛好有採購需求，黑五價格肯定還是比外面通路還要優惠一些，像是液體衛生棉等消耗品還是值得適量入手囤貨。而多功能五層置物架則是社團網友經常討論、意外好評的商品，但要注意重量非常重，想採購記得找幫手一起來。

根據「黑色購物週」首日狀況，除了App提前預告的重點特惠商品，今年賣場內另外推出的隱藏版優惠比往年更多，優惠商品也相當多元，從家電、3C珠寶、日常用品、食品等，且推出的優惠商品在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，且今年優惠品項都有限購規定，每卡限購1組，少了代購囤貨轉售潮，想購買的會員可以更輕鬆到現場挖寶選購。

全台14家好市多實體賣場將同步推出「黑色購物週」優惠，即日起至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日將提早到8點就開門，實際開門營業時間以各店實際狀況為準。

好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間，每天會於Costco App公告隔天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間，每天會於Costco App公告隔天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第2天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App

好市多 珠寶 3C 黑色星期五

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