好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開 Dyson清淨機、液體衛生棉必入手

好市多「黑色購物週」第2天的主打特惠商品稍早已經在Costco App更新公告，除了大電視、鑽石項鍊之外，也出現了往年都會有的Dyson空氣清淨機、行車記錄器、液體衛生棉等熱門商品，沒有太大驚喜。

第2天App新增的主打優惠共有7款，包括一年四季都能用Dyson三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、LG 75吋4K物聯網電視、Mio 2.8K高畫質行車記錄器、社團網友超多好評的多功能五層置物架、OXO按壓收納罐含蓋18件組、好自在液體衛生棉組合包。看到這些品項可能又會讓網友有點失落，因為許多款都是往年就曾在黑五出現過的優惠商品，不過如果剛好有採購需求，黑五價格肯定還是比外面通路還要優惠一些，像是液體衛生棉等消耗品還是值得適量入手囤貨。而多功能五層置物架則是社團網友經常討論、意外好評的商品，但要注意重量非常重，想採購記得找幫手一起來。

根據「黑色購物週」首日狀況，除了App提前預告的重點特惠商品，今年賣場內另外推出的隱藏版優惠比往年更多，優惠商品也相當多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，且推出的優惠商品在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，且今年優惠品項都有限購規定，每卡限購1組，少了代購囤貨轉售潮，想購買的會員可以更輕鬆到現場挖寶選購。

全台14家好市多實體賣場將同步推出「黑色購物週」優惠，即日起至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日將提早到8點就開門，實際開門營業時間以各店實際狀況為準。