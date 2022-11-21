好市多黑五4K大電視狂省6萬 惠而浦洗乾衣機6萬有找 伊萊克斯洗碗機也有隱藏優惠

好市多「黑色購物週」今日正式開跑，內湖店今早差不多9點開門，沒有特別提前，提前排隊進場的人潮也沒有特別踴躍，但早上開店後仍有許多民眾鎖定家電優惠陸續進場選購。

昨晚搶先在Costco App公告的首日8款主打特惠商品中，最受消費者矚目的就屬4K大電視、洗乾衣機組合等家電商品，而現場也有不少沒有出現在App內的隱藏優惠等著消費挖寶。其中TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）價格超殺，原價259,999元，黑五價現省6萬，優惠價20萬有找；三星50吋Crystal 4K UHD電視，原價23,999元，現省6,000元，折價後不到1.8萬就能入手；而一開門營業吸引許多消費者詢問的惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合，則是折價11,500元，59,199元就能享受乾爽免曬衣的生活。

另外今年現場還有比往年多更多的隱藏優惠，其中首推疫情以來超級熱賣的洗碗機與直立式冷凍櫃，伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折6,000元，32,999元超級實惠；TCL直立式無霜冷凍櫃現折2,800元，11,799元就能大大升級廚房設備。而現場還有Blueair空氣清淨機現折5,500元，特價21,399元；以及伊萊克斯清淨除濕機現折2,000元，特價10,789元，雙11沒買夠的，還可以來好市多選購。