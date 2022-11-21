快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

好市多黑五4K大電視狂省6萬 惠而浦洗乾衣機6萬有找 伊萊克斯洗碗機也有隱藏優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑五首日買氣普通，但早上仍有許多民眾鎖定家電優惠進場選購。記者黃筱晴／攝影
好市多黑五首日買氣普通，但早上仍有許多民眾鎖定家電優惠進場選購。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」今日正式開跑，內湖店今早差不多9點開門，沒有特別提前，提前排隊進場的人潮也沒有特別踴躍，但早上開店後仍有許多民眾鎖定家電優惠陸續進場選購。

昨晚搶先在Costco App公告的首日8款主打特惠商品中，最受消費者矚目的就屬4K大電視、洗乾衣機組合等家電商品，而現場也有不少沒有出現在App內的隱藏優惠等著消費挖寶。其中TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）價格超殺，原價259,999元，黑五價現省6萬，優惠價20萬有找；三星50吋Crystal 4K UHD電視，原價23,999元，現省6,000元，折價後不到1.8萬就能入手；而一開門營業吸引許多消費者詢問的惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合，則是折價11,500元，59,199元就能享受乾爽免曬衣的生活。

另外今年現場還有比往年多更多的隱藏優惠，其中首推疫情以來超級熱賣的洗碗機與直立式冷凍櫃，伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折6,000元，32,999元超級實惠；TCL直立式無霜冷凍櫃現折2,800元，11,799元就能大大升級廚房設備。而現場還有Blueair空氣清淨機現折5,500元，特價21,399元；以及伊萊克斯清淨除濕機現折2,000元，特價10,789元，雙11沒買夠的，還可以來好市多選購。

好市多表示，除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，全台14家實體門市將同步推優惠，11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。

TCL直立式無霜冷凍櫃現折2,800元，特價11,799元。記者黃筱晴／攝影
TCL直立式無霜冷凍櫃現折2,800元，特價11,799元。記者黃筱晴／攝影
惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合，則是折價11,500元，特價59,199元。記者黃筱晴／攝影
惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合，則是折價11,500元，特價59,199元。記者黃筱晴／攝影
Blueair空氣清淨機現折5,500元，特價21,399元。記者黃筱晴／攝影
Blueair空氣清淨機現折5,500元，特價21,399元。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯清淨除濕機現折2,000元，特價10,789元。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯清淨除濕機現折2,000元，特價10,789元。記者黃筱晴／攝影
三星50吋Crystal 4K UHD電視，原價23,999元，現省6,000元，折價後不到1.8萬就能入手。記者黃筱晴／攝影
三星50吋Crystal 4K UHD電視，原價23,999元，現省6,000元，折價後不到1.8萬就能入手。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折6,000元，特價32,999元。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折6,000元，特價32,999元。記者黃筱晴／攝影
TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），黑五優惠現折6萬。記者黃筱晴／攝影
TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），黑五優惠現折6萬。記者黃筱晴／攝影

好市多 電商 除濕機

延伸閱讀

好市多黑五首日現場挖寶 1克拉鑽石戒指現省3萬 鑽石、黃金隱藏優惠超級多

買氣退燒？好市多「黑色購物週」內湖店首日排隊人潮稀

好市多「黑色購物週」21日開跑 首日主打8大優惠商品搶先公開

進口牙刷「好市多賣全通路最貴」 網卻力挺：試刷後還能退貨

相關新聞

好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開 Dyson清淨機、液體衛生棉必入手

好市多「黑色購物週」第2天的主打特惠商品稍早已經在Costco App更新公告，除了大電視、鑽石項鍊之外，也出現了往年都...

台灣「一蘭拉麵」12月調漲！網友：只能去日本吃了嗎？

要漲價了！來自日本的「一蘭拉麵」，自2017年首度登台，是許多人喜愛的日式拉麵品牌。不過一蘭拉麵宣佈，考量商品原物料、人...

桃園第2間「壽司郎」開幕！厚切中腹60元、加送資料夾

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，繼開設台中北屯松竹店、新北新店中興路店等門市後，台灣第33間門市「桃園台茂店」也即將於...

好市多黑五首日現場挖寶 1克拉鑽石戒指現省3萬 鑽石、黃金隱藏優惠超級多

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，前一天App預告的主打優惠品項竟然沒有出現往年秒殺的黃金、鑽石商品，令...

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

經典「黑金」、限量「萌兔」泰格豪雅新表你怎麼挑？!

在流行光譜裡經典的黑、白配色象徵高雅與時尚，然而雋永的黑、金混搭卻著有著神秘與高貴氣息，只消一抹金色就能讓暗沉世界活躍起來。大面積金色雖然華麗十足但難掩俗氣，最實用的還是與質感黑色搭配，才是最佳。瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）就利用經典的Carrera系列計時碼表為基礎，讓外觀變身成「黑金」搭配，為其賽車表陣容再添話題生力軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。