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好市多黑五首日現場挖寶 1克拉鑽石戒指現省3萬 鑽石、黃金隱藏優惠超級多
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，前一天App預告的主打優惠品項竟然沒有出現往年秒殺的黃金、鑽石商品，令許多網友感到失望。但其實首日賣場內意外出現超多隱藏優惠，比往年選擇多更多，尤其是鑽石類品項超豐富，最高現省3萬，有想要添購保值商品的民眾，可以找機會來現場選購挖寶。
首推1克拉圓形鑽石戒指，原價255,999元，現省3萬超級實惠，年前結婚旺季就靠這檔省一筆。1.75克拉圓形鑽石圈型耳環，原價69,599元，現折8,000元；0.7克拉鑽石戒指，原價34,899元，現折3,600元；0.6克拉圓形鑽石耳環，原價32,299元，現折3,300元；0.5克拉圓形鑽石耳環，原價28,399元，現折2,800元；0.4克拉圓形鑽石項鍊，原價23,399元，現折2,400元。
喜歡不同寶石混搭造型的，還有0.17克拉祖母綠鑽石耳環，原價24,399元，現折3,000元；0.06克拉藍寶石鑽石項鍊，原價20,699元，現折3,000元。另外還有兩款黃金飾品，14黃K金花朵造型項鍊、14黃K金花朵造型耳環，分別都折1,200元，只要7,299元、5,199元就能入手。
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