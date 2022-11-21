好市多黑五首日現場挖寶 1克拉鑽石戒指現省3萬 鑽石、黃金隱藏優惠超級多

在流行光譜裡經典的黑、白配色象徵高雅與時尚，然而雋永的黑、金混搭卻著有著神秘與高貴氣息，只消一抹金色就能讓暗沉世界活躍起來。大面積金色雖然華麗十足但難掩俗氣，最實用的還是與質感黑色搭配，才是最佳。瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）就利用經典的Carrera系列計時碼表為基礎，讓外觀變身成「黑金」搭配，為其賽車表陣容再添話題生力軍。

2022-11-21 17:20