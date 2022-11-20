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好市多「黑色購物週」21日開跑 首日主打8大優惠商品搶先公開

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多。記者林伯驊／攝影
好市多。記者林伯驊／攝影

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月21日至11月27日正式開跑，稍早已經搶先在Costco App公告首日8款主打特惠商品，同樣出現了4K大電視、紙尿布、洗乾衣機組合、床墊等熱門商品。全台14家實體門市將同步推優惠，且11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。

首日主打優惠包括TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、三星50吋Crystal 4K UHD電視、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機、席伊麗標準雙人床墊、幫寶適一級幫拉拉褲、歐樂B電動牙刷、CERAVE修護霜、CK純棉短袖上衣組等，許多都是平常就相當熱門的爆款商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣肯定價格更甜，想入手的消費者可得趕快列好購物清單進場搶購。

好市多表示，除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，今年還更會增加更多黑鑽卡友專屬的會員優惠品項。不過目前黑鑽卡專屬優惠品項並未在App內出現，也沒有看到以往一開始就會出現的鑽石、黃金商品，感覺這次好市多預告留一手，也許有更多優惠要讓消費者實際到現場挖寶。

好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
Costco好市多黑色購物週將於11月21日開跑，11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。圖／摘自Costco App
Costco好市多黑色購物週將於11月21日開跑，11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物周首日主打優惠商品。圖／摘自Costco App

好市多 黑色購物節

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