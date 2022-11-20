好市多「黑色購物週」21日開跑 首日主打8大優惠商品搶先公開

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月21日至11月27日正式開跑，稍早已經搶先在Costco App公告首日8款主打特惠商品，同樣出現了4K大電視、紙尿布、洗乾衣機組合、床墊等熱門商品。全台14家實體門市將同步推優惠，且11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。

首日主打優惠包括TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、三星50吋Crystal 4K UHD電視、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機、席伊麗標準雙人床墊、幫寶適一級幫拉拉褲、歐樂B電動牙刷、CERAVE修護霜、CK純棉短袖上衣組等，許多都是平常就相當熱門的爆款商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣肯定價格更甜，想入手的消費者可得趕快列好購物清單進場搶購。