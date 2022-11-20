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好市多「黑色購物週」21日開跑 首日主打8大優惠商品搶先公開
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月21日至11月27日正式開跑，稍早已經搶先在Costco App公告首日8款主打特惠商品，同樣出現了4K大電視、紙尿布、洗乾衣機組合、床墊等熱門商品。全台14家實體門市將同步推優惠，且11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。
首日主打優惠包括TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、三星50吋Crystal 4K UHD電視、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機、席伊麗標準雙人床墊、幫寶適一級幫拉拉褲、歐樂B電動牙刷、CERAVE修護霜、CK純棉短袖上衣組等，許多都是平常就相當熱門的爆款商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣肯定價格更甜，想入手的消費者可得趕快列好購物清單進場搶購。
好市多表示，除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，今年還更會增加更多黑鑽卡友專屬的會員優惠品項。不過目前黑鑽卡專屬優惠品項並未在App內出現，也沒有看到以往一開始就會出現的鑽石、黃金商品，感覺這次好市多預告留一手，也許有更多優惠要讓消費者實際到現場挖寶。
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