台北101耶誕造景夢幻亮相 信義區百貨串連璀璨光廊

溫暖璀璨的耶誕季，是大人小孩都喜歡節日，百貨商場林立的台北信義商圈，也逐一點亮耶誕燈飾，一路串連成閃耀的光廊。

繼新光三越台北信義新天地在香堤廣場打造「信義耶誕城」，點亮17米高的銀白星願之樹，每天下午5點至晚上10點，每15分鐘就有一場民眾最喜歡的飄雪聲光秀，不只小孩興奮的舉高雙手接雪花，大人們也可盡情的拍出夢幻美照。統一時代百貨台北店也點亮了13米高「Purple wish耶誕樹」以及4大燈區，共推出5大拍照點。

台北101購物中心的首波耶誕裝置也亮相，以夢幻耶誕為主軸，包括打造出「夢幻馬車」、「花海光廊拱門」、「火樹銀花燈飾」，室內部分，台北101觀景台也有「彩虹霓虹區」、「秘境花園」、「秘境迴廊」等夢幻風造景。

除了吸睛的耶誕裝置，信義商圈也將帶來充滿歡樂氛圍，結合音樂、美食、展演的主題市集，12月2日至12月4日在水舞廣場有《500輯》主辦的「500趴」市集；12月9日至1月2日在香堤大道還有「2022新光三越星願耶誕村」市集，帶來耶誕遊行、手作、音樂等系列活動，與民眾一起迎接度過耶誕、跨年季。