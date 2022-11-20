天冷適合吃火鍋 萬里蟹入鍋湯鮮味美 煮粥、煮麵也對味

新北市漁業處今天表示，天越冷蟹越肥，萬里野生海蟹大小及肉質飽滿度，每隻不同，各自適合的料理方式，北海岸漁港餐廳煎煮炒炸各有獨門手法，建議民眾可以到北海岸遊玩品蟹，品嘗在地萬里蟹湯鮮味美的冬季火鍋料理。

漁業處長張麗珍說，萬里蟹是非常好料理的食材，除了單純清蒸，還可做成乾煎萬里蟹、避風塘萬里蟹、桂花蛋萬里蟹、萬里蟹火鍋以及粥品等料理，都能品嘗到萬里蟹濃郁的海味精華。

淡水漁人碼頭由淡水區漁會直營的魚藏餐廳，也在冬季推出萬里蟹火鍋，雞湯配上萬里蟹的精華，佐搭白菜、菌菇類，萬里蟹海味結合白菜微甜回韻，山海合一讓人回味無窮。冬天到了，民眾買萬里蟹回家煮火鍋、煮粥、煮麵都好吃。

萬里蟹資深饕客劉小姐表示，萬里蟹一年四季都有，她曾到在地餐廳吃，也曾買回家自行料理，除了清蒸吃肉，煮湯煮火鍋也是一絕。

她說，萬里蟹清洗斬塊後，與昆布共煮取其高湯，搭配蛤蜊、魚片、鮮蝦，再與大白菜高麗菜共煮，蔬菜的甜味與萬里蟹鹹香味一起融入湯頭，煮任何食材都好搭。連常見的魚板，在高湯中滾一輪後，就像是活過來，又鮮又甜。