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天冷適合吃火鍋 萬里蟹入鍋湯鮮味美 煮粥、煮麵也對味

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
萬里蟹煮海鮮粥，米粒吸滿大海精華，搭配細嫩蟹肉非常美味。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹煮海鮮粥，米粒吸滿大海精華，搭配細嫩蟹肉非常美味。圖／新北市漁業處提供

新北市漁業處今天表示，天越冷蟹越肥，萬里野生海蟹大小及肉質飽滿度，每隻不同，各自適合的料理方式，北海岸漁港餐廳煎煮炒炸各有獨門手法，建議民眾可以到北海岸遊玩品蟹，品嘗在地萬里蟹湯鮮味美的冬季火鍋料理。

漁業處長張麗珍說，萬里蟹是非常好料理的食材，除了單純清蒸，還可做成乾煎萬里蟹、避風塘萬里蟹、桂花蛋萬里蟹、萬里蟹火鍋以及粥品等料理，都能品嘗到萬里蟹濃郁的海味精華。

淡水漁人碼頭由淡水區漁會直營的魚藏餐廳，也在冬季推出萬里蟹火鍋，雞湯配上萬里蟹的精華，佐搭白菜、菌菇類，萬里蟹海味結合白菜微甜回韻，山海合一讓人回味無窮。冬天到了，民眾買萬里蟹回家煮火鍋、煮粥、煮麵都好吃。

萬里蟹資深饕客劉小姐表示，萬里蟹一年四季都有，她曾到在地餐廳吃，也曾買回家自行料理，除了清蒸吃肉，煮湯煮火鍋也是一絕。

她說，萬里蟹清洗斬塊後，與昆布共煮取其高湯，搭配蛤蜊、魚片、鮮蝦，再與大白菜高麗菜共煮，蔬菜的甜味與萬里蟹鹹香味一起融入湯頭，煮任何食材都好搭。連常見的魚板，在高湯中滾一輪後，就像是活過來，又鮮又甜。

劉小姐表示，為了保證萬里蟹新鮮，會在漁港請攤商將螃蟹清洗煮熟再帶回家，穩定螃蟹品質，衝回家後，直接將萬里蟹斬塊下鍋跟昆布一起熬高湯，再放入大白菜跟魚丸類，清爽的高湯家人都非常喜愛。

新北市淡水漁人碼頭魚藏餐廳推出萬里蟹火鍋，萬里蟹與大白菜、菌菇類一起熬煮，湯鮮味美。圖／新北市漁業處提供
新北市淡水漁人碼頭魚藏餐廳推出萬里蟹火鍋，萬里蟹與大白菜、菌菇類一起熬煮，湯鮮味美。圖／新北市漁業處提供
三葉活海鮮用萬里蟹煮味增湯，搭配必備豆腐與蛤蜊。圖／新北市漁業處提供
三葉活海鮮用萬里蟹煮味增湯，搭配必備豆腐與蛤蜊。圖／新北市漁業處提供
柏榕活海鮮將花蟹與蛤蜊蚵仔共煮，搭配粗米粉鹹香味令人稱道。圖／新北市漁業處提供
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萬里蟹 火鍋 餐廳

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