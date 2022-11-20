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只有1天！星巴克「買一送一」又來了 早上11點就能買

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於11月21日當天，推出「週一就要看見你好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於11月21日當天，推出「週一就要看見你好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

好評再加碼！星巴克繼上週一推出為期一天的「週一就要看見你好友分享」優惠活動後；本週再度加碼，於11月21日當天繼續推出「週一就要看見你好友分享」優惠活動，活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。老規矩，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。此活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。

咖啡 星巴克

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