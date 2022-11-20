只有1天！星巴克「買一送一」又來了 早上11點就能買

許多人喜歡趁著連假安排小旅行、入住高級酒店、飯店來犒賞自己，但若是遇到飯店頻出狀況、服務不佳，且住飯店花費普遍不低，出遊的好心情瞬間全毀，甚至有人會感到被「當盤子」。

2022-11-20 12:51