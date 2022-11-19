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6大世足觀賽推薦！大螢幕、好酒好菜伺候 再抽萬元套房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
路徒Plus行 旅專為世足打造「野營風」，以及劇院級美式星空觀賽體驗。圖／小鹿文娛提供
路徒Plus行 旅專為世足打造「野營風」，以及劇院級美式星空觀賽體驗。圖／小鹿文娛提供

四年一度的世足賽終於在卡達揭開序幕，即日起多家飯店、高空酒吧，甚至卡達航空都推出各種觀賽套裝，好酒好菜之外，還伴隨著DJ電音秀、歡樂抽獎活動，高潮樂趣不間斷。

台北遠東香格里拉即日起至12月18日於馬可波羅酒廊提供大螢幕觀賽，搭配美食美酒助興，包括主廚團隊設計的「世足盃限定寰宇風味雞翅」，以8個國家隊代表8款特色風味雞翅料理，每份280元起，同時推出台虎精釀瓶裝酒買三送一，每瓶150元起。期間於酒廊消費滿1千元或入住台北遠東豪華閣任一房型，還可參加「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，有機會免費體驗雅仕套房三天兩夜假期（價值58,905元）。

礁溪老爺也搭上世足熱潮，11月21日32強淘汰賽開始，推出長達23天的「老爺狂樂世界盃」系列活動，邀請球迷在大廳酒吧邊享用派對美食，邊觀賞賽事轉播。狂歡後再預測冠軍隊伍，只要能神準預測冠軍，就有機會將「礁溪老爺萬元住宿券」抱回家。同步推出的三款餐酒組，每份399元+10%；雲天自助餐廳則備有吸睛的「鮭魚愛餡米酥球」與「牛肉耍帥米酥球」等足球造型料理。

高雄英迪格酒店頂樓的高空露天酒吧Pier No.1，11月29日起也有為期12天的「高空足球趴趴趴」，並將顛覆傳統以派對形式觀賞賽事。晚間10點起，「派對第一趴」享受專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演，露天巨幅投影牆播放即時賽況；「派對第二趴」則是無限量供應柏克金啤酒，以及柏克金女郎熱舞同樂；「派對第三趴」驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」乙張，價值17,352元。

小鹿文娛旗下9個館別也響應活動，11月20日至12月18日入住並免費加入小鹿文娛會員，輸入通關密語，就有機會抽出「世足限定住宿券」。其中，活動期間入住「路徒Plus行旅」並穿戴各國國旗配件，還有機會獲得限量零食裝到飽，並可在充滿野營風的美式星空電影院觀賽。

SEA TO SKY Bar與臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」，共同推出「『嗨』翻高空瘋世足」活動，11月21日至12月18日、每日21:00入場，熱血球迷可相約到此市府站最高頂樓酒吧，大口暢飲享受美食，邊看球賽，同步欣賞台北101夜景。

不只飯店、餐廳同掀世足熱，旅客搭乘卡達航空由香港轉機飛往卡達杜哈，也可透過機上娛樂系統Oryx One，盡情享受世界盃賽事的精彩時刻；此外，機艙也配備以FIFA爲靈感設計的椅背套和枕頭，頭等艙和商務艙的旅客還能獲得FIFA限量版旅行組合，以及享用FIFA的球衣風格專屬睡衣、紀念版寢具、耳機、餐飲菜單及餐具等。世界盃期間，所有機艙菜單的設計靈感也源自賽事期間球迷最愛的美食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

礁溪老爺尋找章魚哥！只要神準預測世界冠軍，就有機會獲得老爺萬元住宿券。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺尋找章魚哥！只要神準預測世界冠軍，就有機會獲得老爺萬元住宿券。圖／礁溪老爺提供
商務艙過夜包與菜單。圖／卡達航空提供
商務艙過夜包與菜單。圖／卡達航空提供
台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊「跟著世足環遊美食」，推出寰宇雞翅料理，四支280元、六支350元。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊「跟著世足環遊美食」，推出寰宇雞翅料理，四支280元、六支350元。圖／台北遠東提供
經濟艙配有FIFA椅背套和枕頭。圖／卡達航空提供
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世足活動期間，小鹿文娛路徒Plus行旅特別打造「世足盃零食 Bar」，邀請旅人同樂。圖／小鹿文娛提供
世足活動期間，小鹿文娛路徒Plus行旅特別打造「世足盃零食 Bar」，邀請旅人同樂。圖／小鹿文娛提供
SEA TO SKY Bar X 臺虎生啤酒推出「嗨HIGH 2022 世界盃限定活動」。圖／SEA TO SKY Bar提供【貼心提醒：飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】
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高雄英迪格Pier No.1高空足球趴，有戶外大銀幕轉播、DJ電音派對與柏克金無限暢飲，圖／高雄英迪格提供【貼心提醒：飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】
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礁溪老爺推出足球麵包、決戰足球場蛋糕與黃金足球蛋糕。圖／礁溪老爺提供
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