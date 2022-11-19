食芋堂年賣萬顆「草莓芋頭泡芙」回歸！盤點草莓系新品

草莓季節來了，粉嫩色彩融入飲品甜點，幻化出各式草莓飲、草莓大福及蛋糕、泡芙、甜甜圈，也有奢華版如佐搭金箔、龍蝦、干貝等鹹甜入味，香粉誘人。

今年大苑子搶先推出草莓飲品，往年熱賣的「莓好時光」、「莓好花漾」回歸，39間門市搶鮮上市，12/8之後全台同步登場。療癒感十足的「莓好時光」，使用許慶良鮮乳與新鮮草莓調製，濃郁中還能喝到新鮮草莓果肉；「莓好花漾」則是新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，以及QQ愛玉的口感和一整顆新鮮草莓。大苑子強調，鮮嫩草莓當天採當天吃，最快兩小時就能送到各店家。

人氣芋品專門店食芋堂，今年一口氣推出6款草莓芋品，包含級超有料的爆漿級草莓芋子燒，有如雪國公主的草莓芋頭大福，以及少女心連心的裸蛋糕心心相芋等三款全新芋品；往年三大熱銷款花心版草莓芋頭泡芙、草莓芋泥盒、草莓芋泥球也將強勢復出。其中，「草莓芋子燒」僅台北限定，大手筆用料不手軟，但分切時要小心爆漿；另一款也是台北限定的「心心相芋」，心型草莓被形容為「太可愛」。

高雄知名的LA ONE Bakery烘焙坊，也是名廚簡天才旗下品牌之一，迎接冬天草莓季的到來，推出草莓甜甜圈、草莓半熟乳酪蛋糕、草莓莓果超奶包，以及多款草莓甜點蛋糕。11/28前，購買草莓季指定任兩盒即享9折優惠。人氣第一的甜甜圈，今年推出的草莓新口味，跳脫傳統油炸，以100%台灣草莓果泥與日本麵粉製成，如蒸糕蓬鬆、蛋糕般細緻，也可以冷藏或冷凍，風味更迷人。