姓名有「梅西」同音字 11月22日德州鮮切牛排、FRIDYAS消費滿額送啤酒

熱血沸騰的足球賽事將在台灣時間11月21日凌晨開踢，開展餐飲集團旗下二大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於11月21日至12月18日期間，分別推出「球迷應援分享餐」及「熱血冠軍套餐」。雙品牌於UberEats及Foodpanda兩大外送平台，亦推出精選餐點搭配可口可樂的優惠組合餐，點購組合餐更加碼隨餐送出限量「可口可樂瘋足球金盃鑰匙圈、球衣鑰匙圈」，無論在餐廳還是在家，都可以一起熱血high翻。

本屆賽事也有諸多亮點，包含帥哥球員梅西的最後一戰、有著5座金球獎得主、5屆歐冠冠軍、1次歐國盃冠軍超狂頭銜的羅C傳聞也將於本屆出賽後引退…搭配賽事話題，雙品牌也將於11月22日當天推出「阿」、「根」、「廷」與「梅」、「西」同音字活動，只要姓名中有符合的字串（諧音亦可），憑有效證件到餐廳消費500元以上，即免費招待龍洞啤酒1瓶。同時，於當天身穿藍白條紋服飾、配件亦同享優惠。

響應球賽期間TGI FRIDAYS推出「球迷應援分享餐」，精選TGI FRIDAYS熱門餐點「自選開胃菜組合、星期五三式組合、星期五海鮮總匯、達拉斯三式組合、經典哈燒桶」搭配四瓶紅點龍洞窖藏啤酒，組合成1,050元及1,180元兩種價位的優惠組合餐。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排特別推出「熱血冠軍套餐」85折優惠，三道精選開胃菜搭配四瓶紅點龍洞窖藏啤酒，讓球迷熬夜看球賽根本不怕肚子餓，其中包含人氣餐點「路德斯拼盤」組合餐1,020元，由最經典的德州辣雞翅、香脆焗薯皮及德州辣味起司球組成；「德州雞翅同肋會」組合餐1,080元為鮮炸香酥雞翅裹上特製蜂蜜辣醬，搭配贏得藍緞帶獎的經典火烤豬肋排，加入獨家特製配方以慢火燻烤至入口即化，令人吮指回味無窮；以及海鮮愛好者必點的「香酥海鮮桶」組合餐910元，鮮美白蝦及美味軟殼蟹，超級涮口讓你停不下來；同時也提供龍洞窖藏啤酒6瓶優惠組合710元，邀請球迷熱血開喝。

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