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凪（Nagi）拉麵信義店說再見！南部人疾呼「快來開店」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
主廚勇於創新，帶來各種拉麵新滋味。圖／摘自Nagi粉專
主廚勇於創新，帶來各種拉麵新滋味。圖／摘自Nagi粉專

「由於租約期滿，懷著不捨的心情，Nagi信義店要跟大家說再見，2022/11/20將是我們最後一天的營業日。」2018年4月進駐Neo 19的2樓的凪（Nagi）拉麵信義店於臉書公告即將結束營業，不少網友唏噓感嘆，南部網友則疾呼「快來開店」，台中店網友也留言「幸好台中還在」。目前，該拉麵店只剩西門店、忠孝店、天母店、大直店及台中店5家。

ラーメン凪（Nagi）是東京拉麵界的知名品牌之一。凪的品牌涵義是「在風平浪靜之處颳起一陣風，永不止息」，創辦人也是主廚生田智志致力於透過一碗碗美味且難忘的ラーメン凪(Nagi)拉麵，帶給全世界一波波拉麵新浪潮。

因為勇於創新，凪Nagi來台也曾經推出「台灣王」，拉麵碗裡吃得到烏魚子與地瓜葉，且每周會推出「限定王」口味，發想，據說，這都是來自主廚生田智志「希望能用豚骨拉麵跟大家交朋友」，目前已有超過千種以上的豚骨拉麵口味。

凪（Nagi）拉麵信義店於臉書公告即將結束營業，不少人哀嘆相約吃一波。圖／摘自Nagi粉專
凪（Nagi）拉麵信義店於臉書公告即將結束營業，不少人哀嘆相約吃一波。圖／摘自Nagi粉專

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