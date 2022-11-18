真的來了！全家便利商店X嵜本SAKImoto Bakery「玉米濃湯霜淇淋」新登場

顛覆想像的新滋味，全家便利商店把玉米濃湯變霜淇淋了！日前全家便利商店與嵜本SAKImoto Bakery跨界聯手推出熱玉米濃湯，甫開賣即帶動社群話題不斷，11月20日起Fami!ce全家霜淇淋再與嵜本SAKImoto Bakery攜手推出「玉米濃湯霜淇淋」，富含玉米香氣與濃郁奶香，鹹甜交織、衝擊味蕾。不僅霜淇淋口味獨特創新，全家便利商店更將明星商品霜淇淋與「夯番薯」交融出全新吃法，購買Fami!ce全家霜淇淋加10元，即可升級限量「夯番薯杯杯霜淇淋」，暖香綿密的夯番薯搭配濃郁滑順的霜淇淋，雙倍香甜、令人忍不住嘗鮮。

香甜濃郁的玉米濃湯深受許多大、小朋友喜愛，以往在台灣多以熱濃湯方式呈現，然而在日本卻常以冷製濃湯的方式被食用。全家便利商店與日本高級生吐司專賣店嵜本SAKImoto Bakery聯名開發，推出現調湯品與霜淇淋，不論熱熱喝、冷冷吃，都別有一番風味。

Fami!ce全家「玉米濃湯霜淇淋」使用紐西蘭產甜玉米粉，搭配無鹽奶油等原料製成，鹹甜雙重味覺融合，完美詮釋玉米濃湯風味，搭配限量脆皮餅皮、聯名紙杯，將再次全面搶攻社群版面，單支售價49元，即日起至12月19日新品嘗鮮價45元；11月20日至11月22日全家便利商店App「隨買跨店取」推出3天限時快閃優惠5支168元。

不僅口味不斷創新， Fami!ce全家霜淇淋在餅皮搭配也下足功夫，此次將明星商品「夯番薯」化身為限量「夯番薯杯杯」，香甜夯番薯已預先剖開並急速冷凍，加熱後擠上霜淇淋就能品嘗，讓夯番薯綿密口感與滑順香濃霜淇淋的完美搭配，一次享受雙重美味。11月20日起購買任一口味Fami!ce全家霜淇淋加10元，即可升級夯番薯杯杯霜淇淋，不論搭配新上市玉米濃湯口味或是經典小農牛奶口味皆適合。

秋冬總是忍不住想來點濃郁系美食療癒身心，全家便利商店攜手嵜本SAKImoto Bakery推出秋冬限定款「鹽之花焦糖奶茶」及「黑森林莓果聖代」，其中「鹽之花焦糖奶茶」特選法國千年歷史的經典海鹽－鹽之花，再與焦糖奶茶的香濃甜蜜融合，突破既有奶茶風味的想像，口感圓潤輕柔，售價42元，即日起至12月27日新品嘗鮮價單件39元、兩件75元；「黑森林莓果聖代」則以黑森林蛋糕為概念，將微苦巧克力冰淇淋搭配綜合野莓醬，上層再灑上布朗尼碎粒點綴，售價69元，即日起至11月29日可享兩件79折優惠。