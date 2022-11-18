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搶先開箱！「adidas x foodpanda聯名派對箱」內容超值有驚喜 下午4點手刀搶訂
世足賽即將開打，守在電視機前看球賽轉播怎麼能少了免出門送到家的外送服務幫忙張羅各式飲料零食，甚至是加油道具等用品？foodpanda宣布與adidas跨界攜手合作，首波跨界打造聯名派對箱，11月18日下午4點將於pandamart熊貓超市指定分店獨家開賣，每箱1,121元，內容商品總價值最高有機會超過6,000元！
「adidas x foodpanda聯名派對箱」不只有超潮又酷炫的造型，內容更網羅超值驚喜商品，共有4種不同組合隨機出貨，有機會獲得adidas世界盃AL RIHLA迷你足球、國家隊球衣、運動毛巾，以及人見人愛的胖胖達絨毛娃娃等品牌限量週邊商品，且每箱都有加油應援小物及foodpanda推薦的多款熱門派對零食。
搶先開箱「adidas x foodpanda聯名派對箱」，大小就跟平常外送夥伴的外送箱一樣超巨大，以粉黑跳色交錯設計，輔以繽紛貼紙點綴，增添街頭潮酷風格，內裝則打造成迷你足球場，來場手指足球也很熱血。
派對箱內含adidas與foodpanda各1箱商品，除了adidas足球系列商品之外，每個派對箱都內含洋芋片、餅乾、巧克力、碳酸或提神飲料等熱門派對零食，以及adidas x foodpanda聯名T-shirt、熱血加油棒、大聲公、小掛旗等應援道具，一箱就能為球迷們一次打點好看球賽必備的美食及裝備，趕快打開App準備下單。
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