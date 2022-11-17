momo購物網「美食瘋世足」精選零食、飲品激殺5折起
四年一度的世界盃足球賽即將開踢，看球賽少不了美食飲料相伴，momo購物網集結台味經典滷味、綜合炸物拼盤、酸爽解膩泡菜等3折起，同時打造「美食瘋世足」活動，11月20日至12月18日精選世足限定、各國知名、解嘴饞的零食、飲品激殺5折起，再加碼世足官方足球、球場樂高、國家隊滑鼠、箱裝可樂及箱裝品客等限量滿額好禮。
鹹香涮嘴的台味經典「滷味」，食材種類豐富多元，從葷菜、蔬食到豆製品等都能找出屬於個人的美味組合，更具有「解凍即食」的便利性。momo購物網熱銷商品如台南名店「西井村蜂蜜滷味12件組」，一次端上桌豬蹄花、冰雞爪凍、鴨翅膀、豆干、雞胗等；還有Q彈香脆「鮮綠生活川辣煙燻去骨鳳爪」，煙燻川辣的微辣口感帶出不一樣的風味；採用秘製滷汁手工滷製的「所長茶葉蛋沙茶爆汁方干」，除了解饞也很適合入菜料理。
具多樣性、一次滿足的「綜合炸物派對組」也大受歡迎，親友齊聚觀賽共享美味不單調，人氣選擇包含「紅龍大人味派對組」，一次備齊香酥塔香鹹酥雞、清新檸檬烤雞翅、香酥炸雞；或是異國風味十足的「大成派對點心6件組」，日式唐揚雞、美式辣雞翅、莫札瑞拉起司球等通通有；台式炸物鹹酥雞也不能少，「超秦台灣鹹酥雞」嚴選可溯源國產生鮮雞肉，去皮無骨清爽微辣，且煎煮、烤炸、氣炸鍋都能輕鬆料理上桌。
酸爽解膩的「泡菜」不論是單吃、入菜都有不同魅力。首選各大網紅激推的「協發行泡菜」，不只有韓式、台式糖醋、日式胡麻等多種口味的泡菜，還有黃金海帶絲、秘製黃金鴨掌、酸辣泰式鳳爪等美味漬物；另外像是韓國職人手做「韓味不二」韓味道泡菜、韓式料理名店「涓豆腐」韓式泡菜等也都擁有超高人氣。
看球賽不能少了零食飲品，momo購物網於11月20日至12月18日推出「美食瘋世足」活動，精選世足限定、各國知名、解嘴饞零食飲品優惠5折起，像是世足限定包裝「品客洋芋片」、德國優質軟糖品牌「哈瑞寶無敵派對桶Q軟糖」、世足雙桶限定組「卡滋 X 白爛貓爆米花」、世足玻璃杯好禮組「果蒔制研所非油炸爆薏仁」、熬夜觀賽必備「Red Bull能量飲料」、經典美食麻吉「可口可樂易開罐等」。momo購物網再加碼兩大滿額好康，單筆消費滿499元登記就抽世足官方足球、球場樂高、國家隊滑鼠；消費滿888元登記送可樂1箱、品客1箱。
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