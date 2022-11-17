限時3天！全家便利商店「Let’s Café大杯經典拿鐵」2杯65元　還有3款商品買1送1

本周周末行程有夠精彩，不只有金馬獎頒獎典禮，2022年世足賽也將開打，全家便利商店推出「康康5」、會員限定優惠與深夜瘋應援集章趣多重好康，包含Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元、哈根達斯迷你杯「紅絲絨起司蛋糕」特價79元，還有指定時段消費滿額最高可兌換200元購物金活動，快到全家便利商店備足零食、飲料，守在電視機前面為國內外盛事應援。

全家便利商店「康康5」本周五、六、日（11月18日至11月20日）推出Let’s Café大杯經典拿鐵2杯特價65元，手機寄杯庫存上限10杯；私品茶熱唐寧經典伯爵茶2杯特價60元，相當於6折優惠；立頓萃香奶綠535ml、FamilyMart Collection鹼性離子水800ml、隨緣泰式酸辣麵皆享同品項買1送1；TWIX特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2。

即日起至11月20日另有限時會員優惠，共推出15項特價商品，首推哈根達斯迷你杯特殊口味「紅絲絨起司蛋糕」單件特價79元；還有全通路獨家的阿奇儂繽莎巧克力冰淇淋（榛果／花生）可享任選加10元多一件，兩件只要69元。