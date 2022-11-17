連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折
為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會狂歡商機，7-ELEVEN針對「家庭量販」、「健康食飲」、「宅家聚會」3大需求，推出聚焦飲料、乳品、零食、日用品等限時優惠，打造離家最近的便利補給站。
7-ELEVEN觀察到後疫時代，民眾居家享用早餐比例逐步提升，帶動家庭號規格飲品成長，尤其周五到周日家庭客數增加，住宅、社區型商圈買氣熱絡，特別打造「家庭號專區」，自今年1月起推出「瑞穗鮮乳周末家庭日」，到10月底業績成長逾1成。11月18日至12月25日連續6周周末（周五、六、日）限定瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、瑞穗鮮乳1,858ml特價169元；即日起至12月27日指定品項如AB優酪乳、統一陽光無加糖高纖豆漿等16款家庭號飲料也加入促銷優惠單件95折、2件88折優惠，最高現省21元，相當於量販價。
瞄準許多小家庭、上班族因公務繁忙，喜愛就近購買民生必需品，7-ELEVEN強化差異化商品結構，導入量販暢銷品項，即日起至12月13日推出多項優惠，首推Persil寶瀅3合1洗衣膠囊33入原價319元、預購優惠價269元；買DUSKIN抗菌菜瓜布加價5元送洗碗精組合價只要60元，現省54元；還有26項指定紙品與衛生棉買1送1；蜜緹指定3款日拋隱形眼鏡加50元多1件，最高現省169元。
另外，7-ELEVEN掌握年末聚會狂歡商機，發現每到年底，民眾喜歡聚會同樂，帶動大包裝零食、大罐茶飲等業績成長逾1成，尤其無糖茶類搭配美食解膩更是絕佳組合，11月16日至11月29日指定茶類推出任選第2瓶10元、第2瓶6折等優惠；11月16日至12月27日大袋零食更有任選2件99元，百元有找；麵食活動品項任選2件，加贈哈根雪糕買2送2小白單序號1組。
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