快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《東京米其林指南2023》揭曉 「明寂」首度入選即摘二星

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
今年最受矚目摘星餐廳「明寂（Myojaku）」，首度入選即摘下二星。圖／摘自米其林官網。
今年最受矚目摘星餐廳「明寂（Myojaku）」，首度入選即摘下二星。圖／摘自米其林官網。

《東京米其林指南2023》公布，共有422家餐廳入選，12家三星餐廳名單與去年相同；甫於今年4月開幕的懷石料理餐廳「明寂（Myojaku）」，首次入選便勇奪二星；法料餐廳SÉZANNE，則從一星晉升二星；雙雙成為今年最受矚目的新科二星餐廳。在一星餐廳方面，共有16家新一星餐廳；同時有12家餐廳獲得綠星肯定。

今年三星餐廳名單與去年相同，12家餐廳都繼續維持高水準演出，其中3家——「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」，已連續16年蟬聯三星，實屬不易。

在39家二星餐廳當中，有兩家新科二星餐廳。首度入選即摘下二星的懷石料理「明寂（Myojaku）」，由主廚中村英壽（Hidetoshi Nakamura）領軍，在帶著侘寂風格的簡約日式空間中，展現和諧、簡單與純粹的食材之美。

另一家新科二星餐廳「SÉZANNE」，去年是一星餐廳，來自英國的主廚丹尼爾．卡爾弗特（Daniel Calvert）曾分別待過兩家米其林三星餐廳——紐約的Per Se與巴黎的Épicure，他也曾任職於香港的星級法式小酒館Belon。在香港的生活經驗，也提升了丹尼爾．卡爾弗特應用亞洲食材的能力。SÉZANNE的招牌菜之一水煮雞，靈感正是來自於中國醉雞食譜，以日本鬥雞和法國侏羅產區的黃葡萄酒烹製而成。

法料餐廳「SÉZANNE」，今年由一星晉升二星。圖／摘自米其林官網。
法料餐廳「SÉZANNE」，今年由一星晉升二星。圖／摘自米其林官網。

在16家新科一星餐廳當中，有5家是頂級日料餐廳，分別是走創意美食路線的「Guchokuni」、「Torakuro」、「Shigeyuki」、「Yakumo Uezu」，與傳統日料餐廳「Ginza Kousui」。

新科一星餐廳當中有4家是壽司餐廳，包括走傳統路線的「Edomae Sushi Hanabusa」、精緻且高度個性化的「Oku」和「Sushi Ichijo」，以及創意十足的「UDATSU SUSHI」。

新科一星餐廳UDATSU SUSHI。圖／摘自米其林官網。
新科一星餐廳UDATSU SUSHI。圖／摘自米其林官網。

粵菜餐廳「Ippei Hanten」與義大利餐廳「GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura」，也在今年首度獲得一星肯定。16家新科一星餐廳當中有4家是法料，分別是「amarantos」、「NéMo」、「élan」與「PRUNIER」。第16家新科一星餐廳則是由川島主廚（Chef Kawashima）所領軍的「TOKi」，餐廳名「TOKi」是西班牙巴斯克（Basque）語中的「地方」的意思，採用來自奈良的食材，再以川島主廚在西班牙所學習到的創意技法來表現。

義大利餐廳「GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura」，是今年的新科一星餐廳之一。圖／摘自米其林官網。
義大利餐廳「GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura」，是今年的新科一星餐廳之一。圖／摘自米其林官網。

在個人獎項方面，神樂坂石川（Kagurazaka Ishikawa）餐廳的石川英樹（Hideki Ishikawa），獲頒「米其林廚界導師獎（The MICHELIN Mentor Chef Award）」；傳（Den）餐廳的Emi Hasegawa，則獲得「米其林服務獎（The MICHELIN Service Award）」肯定。

《東京米其林指南2023》入選名單一覽：

．12家三星餐廳

．39家二星餐廳（1家升星、1家新入選）

．149家一星餐廳（16家新入選）

．12家綠星餐廳

．222家必比登推介（38家新入選）

餐廳 米其林

延伸閱讀

MLB／ 小熊康崔拉斯差點就隨太空人奪冠 美媒爆交易破局原因

新科金鐘女配驚遇恐怖性騷 長達半年被迫看「數隻鳥」

憂「113學年國中不夠念」竹市關埔地區家長集資掛看板

世足賽／日本名單出爐 「真人版大空翼」久保建英入列

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

茹曦酒店Sunny Buffet推秋蟹吃到飽 每人980元+10%起

有著九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。