百貨周年慶熱賣關鍵字：結婚潮、抗通膨、Z世代熱潮

從百貨周年慶看消費趨勢，SOGO台北店指出，今年疫後婚嫁商機湧現，婚戒珠寶、喜餅都是倍數成長，像是復興館國際精品珠寶品牌周年慶期間，每天賣出300只婚戒。另外，民眾今年也偏好買黃金來抗通膨保值，超市則是民生物價凍漲最有感，忠孝館Fresh mart超市熱銷三冠王為麝香葡萄、醬油油品、咖啡，光是麝香葡萄就熱銷3千串，每天超市9點開門，9點半忠孝館停車場已全滿，可見超市在周年慶期間爆量吸客的價差魅力。

SOGO指出，疫情解封迎來久違的婚宴、尾牙商機，帶動黃金、珠寶、婚戒及喜餅商機開紅盤。其中黃金飾品受惠金價回穩，婚嫁及尾牙商機，業績成長逾5成，加上國際通膨未解，透過黃金避險、抗通膨的更具保值優勢，以忠孝館來說，消費者趁周年慶前來買50萬至100萬的金牌居多。

疫後也迎來結婚潮，年輕人普遍喜愛挑選國際精品婚戒，婚戒最齊全的復興、敦化館，周年慶開打以來珠寶業績均有雙位數成長，像是BVLGARI、HEARTS ON FIRE均有3倍成長。喜餅市場今年買氣也復甦，像是詩特莉、YOKU MOKU、La trinitaine大宗訂單都達倍數成長。

新光三越台南新天地也正值周年慶，今年周年慶最大亮點之一，為潮流運動區重新改裝開幕及新櫃進駐，包括全台最大Nike 2.0店型、台南獨家潮流品牌Aape、南部獨家niko and…、MLB Korea等，像是Aape經典款棒球外套首四日賣出150件、niko and..牛仔風拉鍊寬鬆連身吊帶褲，加上周年慶優惠熱賣200件。運動潮鞋銷量也突破萬雙。