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全台首創「一站式住宅體驗」御盟國際驛館3個月起租

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」雙法籍主廚─行政總主廚Chef David Chauveau(右)、甜點主廚Chef Laurent Delcourt。圖／御盟集團提供
「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」雙法籍主廚─行政總主廚Chef David Chauveau(右)、甜點主廚Chef Laurent Delcourt。圖／御盟集團提供

老齡化帶來各種新商機，全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」日前開幕，主打御盟集團豪宅建設、「金馬賓館」的藝術與文化導入，以及「晶英國際行館」的五星服務，同步規劃「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間餐廳，還未開幕就創造高話題，161戶頂級公寓、目前已有30戶長住客。

「我只做金字塔頂端的品味客」，御盟集團董事長邵永添半開玩笑的說，「我深信高雄即將偉大，確實它也不斷在升級，試想，外籍一流人才可以選擇出差的城市，高雄如果要留住或延攬長才，勢必要有可對應的服務。」旗下的晶英行館、金馬賓館，以至御盟國際驛館，「都在做這件事」。

先有了酒店的支援，再打造酒店式公寓，邵永添看好的是海外商旅客、短期住家裝修需求的本地客，最重要的還有「50+的戰後嬰兒潮商機」，他認為，「以租代買」是趨勢，因此，以56~77坪的規劃、打造2至4房的居家格局，最短租期3個月，每月租金58,500元起。每戶配備俱全，從刀叉碗盤杯碟到洗衣機、冰箱、烤箱等電器設備，讓長住客「一卡皮箱」就能入住。

此外，一至二樓也設計四間風格獨具的餐廳，並延攬雙法籍主廚—行政總主廚Chef David Chauveau、甜點主廚Chef Laurent Delcourt進駐，分別以春、夏、秋、冬四季景色展現空間氛圍，打造酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館四種風格餐廳。

其中，宇宙星空酒吧視覺感最搶眼，有如進入暗黑宇宙，星光般的點綴灑照各處；精品甜點珠寶則以亞特蘭提斯湛藍石紋大理石，表現夏日沁涼的海岸線；米其林星級現代法餐以楓紅與黃杏色展現秋意，細緻溫暖的夏沐樹石大理石與自由軌跡光帶引領著賓客進入華麗的秋日慶典。

親民的極光咖啡館遍地雪白，輕柔漩狀燈幕打造的「極光」燈飾，營造出雪地裡的溫暖咖啡屋意象，餐廳以「自然有機輕食」為主軸，結合法式優雅與星級手藝，供應咖啡、沙拉輕食、主廚湯品、現做法式可麗餅與冰淇淋，以及多款主廚特製三明治與鄉村麵包，從早餐起即對外服務。

御盟國際驛館裝潢設計高端大氣，從入口就可見豪宅氣派，三棟建築分別為樂居(56坪起/兩房兩廳兩衛)、旅居(62坪起/三房兩廳兩衛)與逸居(72坪起/四房兩廳三衛)。偌大的大廳擺飾以畫作與裝置藝術，體現「公寓裡的美術館」概念，另提供健身房等設施服務。驛館地點交通也方便，前臨國立科學工藝博物館的18公頃林蔭綠地，距離鐵路綠園道僅80公尺。

御盟國際驛館

地址：高雄市三民區九如一路819號

電話：07-975-3568

御盟國際驛館開賣，三棟建築分別為2~4房房型。圖／御盟集團提供
御盟國際驛館開賣，三棟建築分別為2~4房房型。圖／御盟集團提供
「SS Pâtisserie．夏」難忘於夏日天藍海岸的甜點尋寶之旅。圖／御盟集團提供
「SS Pâtisserie．夏」難忘於夏日天藍海岸的甜點尋寶之旅。圖／御盟集團提供
「SS Pâtisserie夏・精品甜點珠寶」靈感來自Chef Laurent故鄉、盛產蘋果的「諾曼第Normandie」。圖／御盟集團提供
「SS Pâtisserie夏・精品甜點珠寶」靈感來自Chef Laurent故鄉、盛產蘋果的「諾曼第Normandie」。圖／御盟集團提供
客廳寬敞大氣。圖／御盟集團提供
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廚房配備一應具全。圖／御盟集團提供
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「SS Bar．春」尋訪春日生命起源的繆斯酒吧。圖／御盟集團提供
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「AW Restaurant秋・星級現代法餐」主菜「北海道干貝、根芹菜、海膽」。圖／御盟集團提供
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高雅氣派且充滿藝術感的大廳。圖／御盟集團提供
高雅氣派且充滿藝術感的大廳。圖／御盟集團提供
「AW Café冬・極光咖啡館」主廚研發法式冷藏冷凍食品及精選飲品，內用或外帶皆可。圖／御盟集團提供
「AW Café冬・極光咖啡館」主廚研發法式冷藏冷凍食品及精選飲品，內用或外帶皆可。圖／御盟集團提供

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