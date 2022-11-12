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跨國實境解謎、抽新加坡機票！《星夢奇航》夢遊星國
新加坡旅遊局（以下簡稱新旅局）為了讓旅客重新想像新加坡旅遊的美好，推出一系列輕旅行的美食與住宿活動，為出國暖身。其中，首度攜手「芒果遊戲工作室」推出線上結合線下實境解謎遊戲《星夢奇航》系列，帶領玩家從不同關卡的解謎中認識新加坡的文化與景點。此外，即日起至12月31日，凡購買《星夢奇航：探索魚尾獅秘寶》線下實境道具版，每個月都有機會獲得新加坡專屬周邊禮品，還有機會抽中「臺北─新加坡來回機票」。
新旅局與「芒果遊戲」聯手合作開發的實境版解謎遊戲《星夢奇航》系列，以夢境為主題，帶領玩家從不同關卡的解謎中，認識新加坡的文化與景點。《星夢奇航》也與近20間知名的新加坡美食餐廳合作，推出美食與遊戲結合的優惠活動。
《星夢奇航：墨里恩的委託》為免費體驗的線上遊戲版（體驗連結：https://star.mangogame.com.tw/），完成解謎任務，即可獲得線下實境道具版《星夢奇航：探索魚尾獅秘寶》399元優惠價的折扣碼，實境遊戲包原價550元，內含解謎關卡的道具及內含合作餐廳抵用禮券。
《星夢奇航》實境解謎遊戲也邀請台灣社群媒體網紅KOL體驗，阿春仔in台南的阿春爸，到珍寶海鮮餐廳坐下、一拿到謎題就解得不亦樂乎，感受第一次跨國解謎搭配道地美食的實境遊戲快感。而Ashley玥玥是第一次參加同時可以享用美食跟解謎遊戲的體驗，在松發排骨茶解題畫明信片時，解到捨不得離開，吃著新加坡美食大呼過癮直說好想去新加坡！
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