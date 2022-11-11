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板腱牛11元、99元爽吃澳洲和牛 王品雙11優惠到明年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「初瓦」將於11月14日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，成功者可享整單8折優惠。圖／王品集團提供 【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己】
「初瓦」將於11月14日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，成功者可享整單8折優惠。圖／王品集團提供 【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己】

雙11戰火從電商燒到餐飲，王品集團燒肉品牌也加入戰局，且活動時間不僅只有一天。「Oh my!原燒」至月底前祭出11元加購雪花板腱牛優惠，「最肉」推99元加購澳洲和牛厚裙肉活動，「肉次方」自即日起享99元加購ASAHI生啤優惠，「初瓦」將於11月14日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，挑戰成功者可享整單8折。

「Oh my!原燒」、「最肉」本月攜手發起「燒肉購物節」活動，11月30日前至「王品瘋美食App」領取活動票券，即可以銅板價加購肉品，活動開跑一周已有近萬人領券，高達千人到「Oh my!原燒」兌換使用。

活動期間內，憑優惠券到「Oh my!原燒」消費多人套餐，即可以11元加購價值218元的「雪花板腱牛」，或至「最肉」消費滿單人500元低消，即可以99元加購價值380元的「澳洲和牛厚裙肉」。

肉控天堂「肉次方」則是酒水優惠大方送，從雙11一路到耶誕、跨年都適用，即日起至2023年1月2日前內用，即可以59元加購柏克金黃金拉格啤酒一罐，或以99元加購ASAHI生啤一杯。韓式料理「初瓦」則將在11月14日品牌「啵啵日」舉辦挑戰賽，當晚8點挑戰6杯炸彈酒敲杯成功，即可享整單8折優惠。

【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己】

活動開跑一周，已有千人到「Oh my!原燒」使用加購優惠。圖／王品集團提供
活動開跑一周，已有千人到「Oh my!原燒」使用加購優惠。圖／王品集團提供
憑券到「Oh my!原燒」消費多人套餐，即可以11元加購價值218元的「雪花板腱牛」一份。圖／王品集團提供
憑券到「Oh my!原燒」消費多人套餐，即可以11元加購價值218元的「雪花板腱牛」一份。圖／王品集團提供

炸彈 雙11 澳洲

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