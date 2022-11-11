麗寶耶誕新年城今點燈 快來看最美「米娜瓦之樹」燈光秀

12月將迎就是耶誕節，今天傍晚5點50分，麗寶樂園渡假區將舉辦「麗寶耶誕新年城」點燈儀式，即日起為期110天史上最長燈光造景盛典活動，由「蚵仔麵線」演唱人琳誼獻唱揭開序幕，18公尺高主燈「米娜瓦之樹」、科莫湖「光之躍兔」與廣場「光之璀璨」，三大燈區陪市民度過浪漫的耶誕與跨年假期。

麗寶渡假區「光之璀璨－麗寶耶誕新年城」設置三座美麗繽紛的燈區，吸睛的18公尺主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，每晚17點至22點，整點與半點時刻展開繽紛炫麗的音樂燈光秀，彷彿踏入耶誕的奇幻之境。

今年更在運河後端猶如天空之鏡的科莫湖設置「光之躍兔」燈區，可愛的兔子搭配燈光與音樂節奏，在湖面嬉戲跳躍，搭配月娘與星光閃爍，展現童趣，深受親子喜愛。

第三處特色燈區，在麗寶福容大飯店前麗寶休息站廣場的「光之璀璨」燈區，以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨且華麗的鑽石拱門，浪漫燈飾，令人忍不住停下腳步，打卡合影紀念。

活動期間，有集結燈光藝裝置藝術設計、聖誕市集、街藝大匯演、季節限定落羽松季、多場CSR(企業社會公民活動)，連續第7年的麗寶跨年演唱會與炫麗煙火秀，打造中部盛大又好玩的耶誕新年城。

麗寶耶誕新年城活動期間，周六、日異國風情聖誕慶典大遊行登場，由踩著高蹺的聖誕老人歡樂登場，帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的聖誕精靈帶來精彩舞蹈，還有會下雪的魔法雪花車，國內就能體驗下雪美景。