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你「追分成功」了嗎？台鐵今賣追分百年票卡現搶購人潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，今天上午9時在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。 圖／台鐵提供
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，今天上午9時在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。 圖／台鐵提供

台鐵慶祝追分車站建站百周年及祝福考生考試成功，今天上午9時在追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引鐵道迷等民眾排隊搶購人潮，甚至十多人昨晚就漏夜排隊等待，還有遠從台北來搶票的。第一名買到票的男子昨晚11時從苗栗來排，他表示，不會覺得辛苦，後面還有從台北來的，排到第一個真的非常高興。

台鐵說明，台鐵售票系統所印名片式車票維持民國紀年，恰逢民國111年11月11日，具收藏價值，台鐵發行「追分100百戰百勝」紀念卡套，兌換方式為11月11日上午9時起，在追分站購買4張「追分─成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份。另製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念。

台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，第一名買到票的男子（左）昨晚11時從苗栗來排，相當開心。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，第一名買到票的男子（左）昨晚11時從苗栗來排，相當開心。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供

台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，今天上午9時在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。 圖／台鐵提供
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，今天上午9時在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。 圖／台鐵提供

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