PChome 24h購物雙11限時推「11元、111元夯品專區」

為迎接雙11高峰階段，PChome 24h購物「雙11狂購節」優惠再加碼，集結彩妝保養品、手錶、運動鞋品牌等推出雙11限定11元、111元、1,111元限時專區；同時精選3C家電、生活日用等多款熱銷品類，推出最高省萬元的限定優惠。此外，天天發送的雙11神券廣受好評，11月10日至11月11日神券折價升級，全站消費滿1,500元折111元、滿15,000元折588元、滿30,000折1,111元，還有各品類滿額折價券，每人每天發送近5,000元折價券。

搭配支付及導購回饋加碼折上折，PChome 24h購物今天晚上（11月10日）晚上8點起LINE Pay限時加碼滿額最高11%回饋、晚上9點至10點59分LINE購物限時回饋5%。

PChome 24h購物加碼推出雙11限定專區，限時均一價超殺11元、111元、1111元起；「3M科技生活館」即日起至11月13日天天不同商品11元起；「彩妝保養111元專區」集結唇膏、面膜、精華油等多種產品，限時最低111元起；「卡西歐手錶1,111元專區」精選潮流、運動、時尚多種風格錶款限時均一價1,111元；「運動鞋1,111元專區」NIKE、ADIDAS、New Balance等大牌聯合優惠，運動鞋限時特價1,111元。此外，廣受消費者喜愛的「MUJI無印良品」也同慶雙11，即日起至11月14日上午10點59分消費不限金額即享85折優惠。

把握雙11優惠期間趁機入手高單價夢幻逸品，PChome 24h購物精選多款3C、家電產品推出最高萬元直降；「Lenovo Gaming 3i 16吋電競筆電」即日起至11月14日狂殺近13,000元，特價28,111元，最高再享8,333 P幣，登記再抽任天堂Switch OLED主機；「ACER 32型 4K HDR400電競螢幕」即日起至11月14日下殺5,000元，特價14,811元；三星旗艦手機「Samsung Galaxy S22 Ultra（12GB／256GB)」即日起至11月14日狂降74折特價28,711元。

因應秋冬來臨，PChome 24h購物推薦「伊萊克斯Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」即日起至11月16日獨家下殺66折特價11,111元，買再送Flow A3 Air抗菌空氣清淨機，下單再送400 P幣；「beurer德國博依床墊型電毯單人長效型TS 15」即日起至11月15日獨家下殺57折特價1,111元。