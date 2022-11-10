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SOGO周年慶超市排隊人潮沒斷過！人氣抗衡美妝天后宮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
逛完超市排隊等待宅配的民眾也繞了B2一大圈。記者江佩君／攝影
逛完超市排隊等待宅配的民眾也繞了B2一大圈。記者江佩君／攝影

SOGO每年周年慶堅持只做12天，獨家商品、折扣優惠更是容易讓消費者有感，對全客層的忠孝館來說，這12天就像主顧客的購物天堂，什麼該買的趁這12天入手準沒錯。SOGO忠孝館除了1樓「美妝天后宮」是超級戰區外，另一級民生戰區就是B2超市Fresh Mart，超市周年慶主打買一送一讓民眾買得過癮，今天周年慶首日Fresh Mart超市人流從超市開門後一路排隊都需要人潮管制，人潮從B2一路排到一樓，就連買完後的宅配行列也是繞了B2樓一大圈。

在忠孝館B2出動了多位百貨人員管制，因為要前往超市的人潮絡繹不絕前來，而B2樓層也排滿了結帳、等待宅配的民眾，因此排隊人潮從B2一路排到一樓，需要逐漸消化。現場工作人員指出，這種情況從上午超市開門後至今人潮沒斷過。

通膨引發物價齊漲，尤其是每日柴米油鹽的民生必需用品開銷明顯大增，但SOGO早在周年慶就霸氣喊出，周年慶期間超市絕對不漲價，甚至SOGO忠孝館Fresh Mart超市周年慶期間不僅全面9折優惠，還有各式油品、近百款休閒食品、民生用品推出「買一送一」，以及價差大的每日好物、箱購優惠。擺在超市入口處的麝香葡萄超顯眼，推出一串599元，吸引許多人紛紛入手，民眾推車上的商品都採買好幾籃。

前往超市排隊民眾指出，今年物價漲得兇，趁SOGO超市買一送一來選購必需品相當划算，而且消費滿千就可免費宅配，不用擔心需要提重物回家，真的很方便。

樓梯間也排滿要前往SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart的人潮。記者江佩君／攝影
樓梯間也排滿要前往SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart的人潮。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart周年慶期間買一送一商品最有誘因。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart周年慶期間買一送一商品最有誘因。記者江佩君／攝影
要前往SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart的排隊人潮。記者王聰賢／攝影
要前往SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart的排隊人潮。記者王聰賢／攝影
SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart是周年慶另一大民生戰區。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館B2超市Fresh Mart是周年慶另一大民生戰區。記者江佩君／攝影

周年慶 SOGO

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