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快搶好康 壽星住高雄福容買1送1 漢來+1111再送一晚

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄漢來飯店迎雙11，11月11日上午11點11分開搶，入住漢來市景精緻雙人房，再加價1111元，就再贈1晚。圖／漢來飯店提供
高雄漢來飯店迎雙11，11月11日上午11點11分開搶，入住漢來市景精緻雙人房，再加價1111元，就再贈1晚。圖／漢來飯店提供

好康來了，高雄福容飯店慶祝12周年，11月10 日生日民眾可享行政客房優惠，原價2晚1萬7160元，現在買一晚送一晚只要4290元， 每天限量 12 間！高雄漢來飯店迎「雙11」，明早11點11分官網限時開搶，加1111元可多住1晚！

高雄福容飯店12周年慶，11月推住房、餐飲優惠與滿額抽獎，住房部份，除每人 1110 元限量搶購外，11月10日壽星還可享行政客房買一送一4290超優惠。餐飲部份，咖啡飲品第2杯5折，住宿、餐飲消費滿 1100 元並加入享福卡會員，還有機會抽中一晚要價 3萬7,800 元的「尊榮港景套房」，免費入住30坪高雄港景套房，一覽高雄港夜景。飯店也攜手伊甸基金會舉辦公益愛心活動，捐款 2000 元即可參加住宿券回饋抽獎。

高雄漢來飯店迎雙11，明天上午11點11分邀民眾備好「手刀」，限量開搶好康。入住漢來市景精緻雙人房，再加價1111元，就再贈1晚，入住日期從11月12日起至12月30日，每天最多開放10組。

漢來飯店表示，雙11活動限官網訂房，原價1萬1320元房型，限搶價花6771元可連住兩晚或同一天住兩間，每房均含2客早餐。

高雄福容飯店12周年慶，壽星住房買一送一 消費滿額再抽尊榮套房。圖／高雄福容飯店提供
高雄福容飯店12周年慶，壽星住房買一送一 消費滿額再抽尊榮套房。圖／高雄福容飯店提供

雙11 住宿券 高雄港

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