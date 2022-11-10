「鬼太郎」作者水木茂曾見妖2次 畫畫前先跟妖怪溝通

水木工作室社長原口智裕拿出名片，上頭沒掛上「社長」的頭銜，卻畫了「鬼太郎」中的妖怪「水泥牆」。他表示，水木工作室裡的所有員工，都會挑一隻自己喜愛的妖怪放上名片，「『水泥牆』雖然沉默寡言，卻很有存在感。」而這隻妖怪，也是在二次大戰期間，救了「鬼太郎」作者、日本「妖怪大師」水木茂的救命恩「妖」。

從「寶可夢」到「鬼滅之刃」，日本說是全世界妖怪文化最多元豐富的國度，也創造出驚人的文創產值。日本妖怪學權威小松和彥曾說，「如果沒有水木茂，就不會出現日本的妖怪風潮」，正因為水木茂將妖怪放入漫畫和電影，讓日本人對妖怪產生興趣，對妖怪文化史進行挖掘。今年是水木茂誕生100週年，「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪 100 物語」特展年底在台北華山文創園區登場 。這也是2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，暌違十年再度來台。

從成名作「鬼太郎」起，2015年辭世的水木茂，逾半世紀的漫畫生涯中，畫了日本逾千種妖怪，也畫了日本以外國度的逾千種妖怪。為什麼水木茂獨鍾妖怪？身為水木茂女婿的原口智裕透露，水木茂一生共有兩次遇到妖怪的經驗。第一次是童年時在故鄉鳥取縣遇到傳說中聽得到腳步聲、卻看不到身影的「黏黏怪」，當時水木茂嚇得逃走。

第二次是水木茂在二戰期間遭徵兵至巴布亞新幾內亞。某場戰爭戰到只剩水木茂一人，他穿越叢林時怎麼樣都無法前進，隔天起床卻發現眼前是斷崖。水木茂認為是當地的「水泥牆」妖怪救了他，擋路讓他無法前進。日後水木茂創作「鬼太郎」，「水泥牆」成為主角最忠實的夥伴。這兩次與妖怪的相遇，加上童年保母「鬼婆婆」喜歡講述鄉野傳奇，讓水木茂一頭栽進妖怪文化。

原口智裕透露，水木茂筆下的妖怪，主要依照浮世繪畫家鳥山石燕筆下的妖怪畫，以及日本民俗學者柳田國男對妖怪的文字描述。他透露，水木茂畫妖怪時有特殊感應，腦中會跟妖怪溝通「我這樣畫對嗎？」，「不對的話畫不下去，對的話就會運筆如飛。」

原口智裕相信有妖怪嗎？他說相信這世界「一定會有人類看不到的存在」，形狀為何無法確知，「有的可能只存在人類的想像之中。」他認為現代城市的夜晚太過明亮，燈光會讓妖怪消失，如果來到鄉下，入夜後回歸黑暗，應該還是有妖怪出沒。因此年底登場的「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪 100 物語」特展，展場會把燈光調暗，讓大家在黑暗中看到水木茂筆下的妖怪。「希望大家來這裡品嘗妖怪！」他期待大家用感官感受妖怪，並激發大家對妖怪的想像。