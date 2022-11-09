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momo購物網結盟2022臺北網紅節打造「臺北網紅嘉年華」直播

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「雙11超狂購物節」二度結盟臺北市政府2022臺北網紅節，更打造「臺北網紅節限時商城」專區，眾多東區商圈特色名品及明星推薦好物限時下殺5折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「雙11超狂購物節」二度結盟臺北市政府2022臺北網紅節，更打造「臺北網紅節限時商城」專區，眾多東區商圈特色名品及明星推薦好物限時下殺5折起。圖／momo購物網提供

momo購物網今年雙11二度結盟臺北市政府「2022臺北網紅節」，將於11月11日至11月13日祭出「臺北網紅嘉年華」系列直播，在11月11日當天邀請臺北市政府發言人陳智菡打頭陣，親自直播帶貨分享臺北商圈時下最夯的特色商品，包括藍鵲茶、愛維雅精品包、一元大命理諮詢香氛、Erelah Studio Taiwan聖誕美甲套組等。活動期間還有電玩女神解婕翎、熊熊、杜力、賴薇如連番獻上精彩直播秀，合力分享雙11必買的日用美食夯品。本次亦打造「臺北網紅節限時商城」專區，除了販售東區商圈特色名品，也同步上架多款明星推薦好物，活動期間限時下殺5折起。

momo購物網 X 2022臺北網紅節「臺北網紅嘉年華」11月11日至11月13日強力開播放送，11月11日下午4點至4點40分由北市府發言人陳智菡現身momo購物網搶先開播，攜手全民鎖定直播節目挖掘雙11必入手的口袋清單，節目將獨家揭密臺北東區及永康商圈眾多口碑特色伴手禮，像是東區質感文青茶飲「藍鵲LanChe青鵲茶禮盒」、法國設計師選品專營「Art2Wear愛維雅Nat&Nin Elsa鏈帶水桶包」、開運名品「一元大命理諮詢香氛i1氛享聞學－織物香氛噴霧」、時尚美甲品牌「Erelah Studio Taiwan聖誕限定美甲套組」等。

2022臺北網紅節適逢mom購物網「雙11超狂購物節」強檔，力邀眾多明星網紅與粉絲一起同樂挖寶，11月11日下午5點至6點坐擁百萬粉絲的女星解婕翎不藏私分享雙11必Buy的保養洗沐日用品；11月12日晚上7點至9點由甜美女星熊熊、嗨咖男星杜力推薦年度最夯團購美食、保健食品；11月13日晚上7點至9點則由熊熊、賴薇如壓軸獻上精彩直播秀，陪伴大家以最划算的價格購入當紅爆品。

「臺北網紅節限時商城」除了祭出北市府發言人陳智菡力推的在地夯品，明星網紅們雙11精選的口袋好物清單也同步登上專區，其中又以「話題團購美食」最受消費者青睞，推薦夯品像是藝人杜力自創品牌「Duke Chocolate杜克力超值袋裝24入－綜合口味」，包含70%黑可可、海鹽、焦糖核桃、海鹽胡桃等4種風味巧克力，限時活動價788元；麻辣名店美味「海底撈麻辣紅燒牛肉麵＋香辣火鍋鮮肉包」限時活動價318元；還有「植」感下午茶首選「First Pride植物肉香脆原味G塊＋香脆黑胡椒G柳條＋香脆原味G米花」限時優惠價198元。

此外，momo購物網今年獨家擔任臺北網紅節「2022 TY Star 網紅獎」人氣票選指定平台，11月13日於momo購物網人氣王票選活動頁完成每日投票，除了可助偶像一臂之力奪得「人氣潛力獎」萬元紅利金，還有機會抽中「頭號粉絲獎」帶走PHILIPS飛利浦不倒咖啡杯、adidas休閒健身包、好來ET3聲波電動牙刷等投票好禮，每天投滿3票即可獲得抽獎資格一次。

Art2Wear愛維雅Nat&Nin Elsa鏈帶水桶包，momo購物網限時活動價8,280元。圖／momo購物網提供
Art2Wear愛維雅Nat&Nin Elsa鏈帶水桶包，momo購物網限時活動價8,280元。圖／momo購物網提供
Duke Chocolate杜克力超值袋裝24入－綜合口味，momo購物網限時活動價788元。圖／momo購物網提供
Duke Chocolate杜克力超值袋裝24入－綜合口味，momo購物網限時活動價788元。圖／momo購物網提供
藍鵲LanChe青鵲茶禮盒150g X 2入，momo購物網限時活動價1,199元。圖／momo購物網提供
藍鵲LanChe青鵲茶禮盒150g X 2入，momo購物網限時活動價1,199元。圖／momo購物網提供
Erelah Studio Taiwan聖誕限定美甲套組，momo購物網限時活動價988元。圖／momo購物網提供
Erelah Studio Taiwan聖誕限定美甲套組，momo購物網限時活動價988元。圖／momo購物網提供
First Pride植物肉香脆原味G塊＋香脆黑胡椒G柳條＋脆原味G米花，momo購物網限時活動價198元。圖／momo購物網提供
First Pride植物肉香脆原味G塊＋香脆黑胡椒G柳條＋脆原味G米花，momo購物網限時活動價198元。圖／momo購物網提供
海底撈麻辣紅燒牛肉麵＋香辣火鍋鮮肉包，momo購物網限時活動價318元。圖／momo購物網提供
海底撈麻辣紅燒牛肉麵＋香辣火鍋鮮肉包，momo購物網限時活動價318元。圖／momo購物網提供
一元大命理諮詢香氛i1氛享聞學－織物香氛噴霧，momo購物網限時活動價1,180元。圖／momo購物網提供
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