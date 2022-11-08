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SOGO周年慶倒數2天！「這樣買最賺」出發前攻略先看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
每年備受期帶的SOGO台北店周年慶11月10日起至11月21日為期12天開跑。本報資料照片
每年備受期帶的SOGO台北店周年慶11月10日起至11月21日為期12天開跑。本報資料照片

每年備受期待的遠東SOGO百貨周年慶將於11月10日起至11月21日為期12天開跑，今年適逢SOGO百貨35周年，SOGO台北店忠孝館、復興館、敦化館聯手端出周年慶限定的重磅優惠，有什麼想買、必買的，年度最優惠就是周年慶這一檔。今年怎麼買最划算，出發前先了解這份SOGO周年慶回饋攻略。

今年SOGO周年慶台北店化妝品香氛、男女裝、寢飾、鍋具，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達14%，指定國際精品最高回饋16%以上。出發購物前，SOGO會員記得先在SOGO App先領一波周年慶6,500元電子折價券，指定彩妝香氛、女鞋、內衣童裝、運動、少女單筆滿3,000元可現折300元；男女裝、鍋具、寢飾單筆滿5,000元現折500元，想省錢購物不要錯過。

善用回饋信用卡，攜手15大銀行推出信用卡刷卡滿額禮，指定銀行消費滿6,000元送200～300元SOGO電子商品抵用券，分10期以上再加贈SOGO電子商品券，等於優惠回饋層層加疊。周年慶期間使用HAPPY GO Pay首四日特別加碼，單筆滿額享點數10倍贈。

SOGO台北店化妝品為周年慶必買超級戰區，化妝品香氛單日單櫃消費滿6,000元送800元(600元周年慶電子抵用券+100元特別優惠券+100元餐飲優惠券)，Beauty Club會員單筆滿3,000元還有機會抽中APPLE iPhone 14 Pro，指定彩妝、香水香氛、男士保養單筆3,000元可現折300(SOGO App折價券)。

忠孝、復興、敦化館指定國際精品滿2萬送2千、最高可回饋16%，國泰世華、遠東商銀指定精品加碼，周年慶期間滿6萬再加贈1,200元電子抵用券。另外，今年首度推出國際精品、美妝電子抵用券可在台北店3館流通使用，使用與回饋更友善。

慶祝35周年，今年SOGO家電、3C、鍋具、寢飾限定商品猛力下殺35%折扣，OGAWA大師椅可享最高回饋54%，年年吸引民眾奔跑搶換風潮的高單價來店禮，今年同樣不手軟，Dyson無線吸塵器、Sony PlayStation 5數位版、Apple iPad Air 10.9吋第五代等，消費滿額就送。

台北天氣濕冷，時尚冬衣現在入手最划算，忠孝館女裝最高回饋30%，忠孝館3樓名品女裝滿額天天再抽咖啡機，4樓珠寶區消費百萬送黃金＋商品券2萬元，7樓西服配件單筆滿2萬加碼，推出買西服送行李箱、買腕表送西服。復興館4樓國際名品服飾滿額送Apple iPhone 14 128G，7樓男裝購買成套西裝送登機箱。

SOGO也和日本卡通明星「櫻桃小丸子」聯手推出來店禮，11月10日、11月11日持快樂購卡於忠孝館、復興館當日當館單筆消費滿1,000元就可兌換「櫻桃小丸子保溫保冷分享瓶」(限量4萬個），敦化館為「櫻桃小丸子環保隨行冰霸杯」(限量2,600個)。

敦化館Salvatore Ferragamo Aura半月型手提包售價93,900元。圖／SOGO提供
敦化館Salvatore Ferragamo Aura半月型手提包售價93,900元。圖／SOGO提供
忠孝館11月10日限定，ESTĒE LAUDER特潤修護囤貨組價值8,560元，優惠價3,780元，限量500組。前50名購買此組加贈美力熱氣球組(內含明星美妝品10件組) 。圖／SOGO提供
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復興館獨家，LANCASTER CITY牛皮經典水桶包原價9,679元，特價4,800元，共限量10只。圖／SOGO提供
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忠孝館35周年店長嚴選，APPLE iPhone 14 Pro售價34,900元，送SOGO商品券2,000元，限量20台。圖／SOGO提供
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11月10日、11月11日持快樂購卡於忠孝館、復興館當日當館單筆消費滿1,000元可兌換「櫻桃小丸子保溫保冷分享瓶」。圖／SOGO提供
11月10日、11月11日持快樂購卡於忠孝館、復興館當日當館單筆消費滿1,000元可兌換「櫻桃小丸子保溫保冷分享瓶」。圖／SOGO提供
復興獨家全台首賣Traveler Station迷彩悍馬箱22吋、27吋、30吋)原價12,800元、14,800元、15,800元，特價11,500元、13,300元、14,200元，共限量30只。圖／SOGO提供
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忠孝館獨家，GEORG JENSEN OFFSPRIN系列18K黃金鑽石項鍊，售價67,000元。圖／SOGO提供
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復興館首賣，DIOR迪奧聖誕訂製全妝盤優惠價3,960元，限量30個。圖／SOGO提供
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復興館11月10日限定，New Balance 237休閒鞋(女) 原價2,680元，特價1,600元，限量30雙。圖／SOGO提供
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SOGO 周年慶 櫻桃小丸子

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