首波大台北地區100店限定！7-ELEVEN熱食區開賣「星級滷味」

時序入冬，冒煙商機熱鬧滾滾！7-ELEVEN複合經營再進化，明天（11月9日）起首創將鮮食品牌「星級饗宴」複合熱食自助區，端出全民天菜「星級滷味」，由新加坡米其林一星「了凡油雞．燒臘．飯．麵」調製獨家滷汁秘方，搭配7-ELEVEN團隊嚴選在地山海滋味，開發媲美餐廳等級的美味料理，11月中旬將陸續於大台北地區100間門市販售。

7-ELEVEN表示，「滷味」為極具代表性的在地街邊小吃，也是貼近消費者日常的「全民天菜」，7-ELEVEN多年來致力於滷味研發，陸續於「御料小館」品牌推出香滷蛋白丁、滷雞胗等人氣品項，並與松稜滷味、高雄阿囉哈滷味等知名小吃跨界合作，販售冷滷和可微波加熱的鮮食商品。據內部統計，家庭料理、滷味型商品上半年營收已較去年同期成長16%，一年可創造高達5.9億元產值。

看好熱食自助區在秋冬時節深受消費者喜愛，7-ELEVEN進一步擴大24小時「滷」商機，首創將以往在小吃店、夜市才吃得到的搬進超商熱食區。此次「星級饗宴－滷味」與新加坡米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」聯名，關鍵「滷汁」由該品牌主廚指導監製，使用八角、當歸、桂皮等10多種中藥材、辛香料製成獨門滷汁，再將醇厚滷汁細火慢熬，港式口味吃起來鹹甜適中清爽不膩，愈滷愈香。

7-ELEVEN「星級饗宴－滷味」有多種獨家食材，特別開發適合浸滷、易吸收滷汁的「滷味炸豆包」、「滷味蘭花干」、「滷味天婦羅」等加熱滷味必吃三寶，以及不可或缺的「滷味蘿蔔」、「滷味貢丸」、「滷味台灣黑輪」等蔬菜、魚漿製品，均充分滷煮讓食材展現最佳風味。配搭食材嚴選當令在地蔬果，如來自台中新社的新鮮杏鮑菇、高屏冬季盛產的白蘿蔔，吸飽滿滿的滷汁後仍具有香甜口感，並堅持選用在地豬血、糯米製成米血糕和豬血，推薦消費者將喜愛的食材盛裝在碗內、淋上滷汁，依個人喜好自由搭配科學麵、春雨、黃金豆皮卷（鈴鈴卷）等吃法。

7-ELEVEN進一步說明，加熱滷味特色為配料豐富且可搭配具飽足感的主食，同時滿足正餐和解饞需求，受到忙碌的上班族或學生族群歡迎，販售模式經過系統化設計後，也相當符合超商的經營型態，於鮮食廠將食材用滷汁預先調理、滷製後分裝配送到各店鋪，再由門市將食材放到滷湯中加熱滷煮販售，使得食材均能吸收滷汁精華，均勻入味。