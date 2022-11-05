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享受音樂、美食 星空郊饗宴今晚花蓮東大門共融公園登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市東大門共融公園位於東大門夜市南側，步道路面平整，適合長輩散步。圖／本報資料照片
花蓮市東大門共融公園位於東大門夜市南側，步道路面平整，適合長輩散步。圖／本報資料照片

花蓮東大門夜市共融公園上月底啟用，成為市區新亮點，縣府今晚在園區舞台舉辦天文主題音樂會「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出，搭配天文導覽，邀請民眾在舒適環境中，輕鬆享受音樂和夜市美食。

花蓮縣政府近年力推「流星花蓮」天文旅遊，觀光處長張志翔說，「星空郊饗宴」就是將天文導覽及日月星辰等天文主題的音樂帶進東大門夜市，讓大家享受在地小吃美食的同時，也有音樂和天文相伴，療癒身心。

張志翔說，東大門夜市共有400攤美食，好吃好逛，今年經濟部優良市集評核，東大門夜市在樂活名攤獲得4星等級的殊榮，縣府今年底將完成全新星空夜市及共食區，提供遊客更加舒適且衛生的優質飲食空間。

「星空郊饗宴」今晚6時起至8時30分在東大門夜市共融公園舞台登場，由弦外知音樂團擔任開場演出，「弦外知音」有小提琴、古箏、鋼琴、貝斯與爵士鼓，激盪出音樂火花，在今年夏戀嘉年華「新秀爭霸讚」中獲選為「閃亮之星」，另外還有花聲家族、東岸銘曲堂爵士樂團、Nina & John那就醬樂團、最後由來自馬來西亞的花蓮女婿陳穎川壓軸演唱，演出團隊多元，各自精彩。

只要在音樂會現場服務台出示前一天或當天的花蓮民宿旅館的住宿或訂房證明，即贈送採用花蓮活動旗幟再製的環保旗袋一個，限量200份。詳情請見https://www.starseahualien.tw/activities-20211106.html。

花蓮縣政府今晚在東大門夜市共融公園舞台舉辦「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出。圖／縣府提供
花蓮縣政府今晚在東大門夜市共融公園舞台舉辦「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出。圖／縣府提供
花蓮縣政府今晚在東大門夜市共融公園舞台舉辦「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出。圖／縣府提供
花蓮縣政府今晚在東大門夜市共融公園舞台舉辦「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出。圖／縣府提供

夜市 花蓮 樂團

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