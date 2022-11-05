享受音樂、美食 星空郊饗宴今晚花蓮東大門共融公園登場

花蓮東大門夜市共融公園上月底啟用，成為市區新亮點，縣府今晚在園區舞台舉辦天文主題音樂會「星空郊饗宴」，邀請在地歌手與樂團演出，搭配天文導覽，邀請民眾在舒適環境中，輕鬆享受音樂和夜市美食。

花蓮縣政府近年力推「流星花蓮」天文旅遊，觀光處長張志翔說，「星空郊饗宴」就是將天文導覽及日月星辰等天文主題的音樂帶進東大門夜市，讓大家享受在地小吃美食的同時，也有音樂和天文相伴，療癒身心。

張志翔說，東大門夜市共有400攤美食，好吃好逛，今年經濟部優良市集評核，東大門夜市在樂活名攤獲得4星等級的殊榮，縣府今年底將完成全新星空夜市及共食區，提供遊客更加舒適且衛生的優質飲食空間。

「星空郊饗宴」今晚6時起至8時30分在東大門夜市共融公園舞台登場，由弦外知音樂團擔任開場演出，「弦外知音」有小提琴、古箏、鋼琴、貝斯與爵士鼓，激盪出音樂火花，在今年夏戀嘉年華「新秀爭霸讚」中獲選為「閃亮之星」，另外還有花聲家族、東岸銘曲堂爵士樂團、Nina & John那就醬樂團、最後由來自馬來西亞的花蓮女婿陳穎川壓軸演唱，演出團隊多元，各自精彩。