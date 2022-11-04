快訊

馬斯克大刀闊斧！紐時：推特周五起大裁員5成員工3700人

陳時中備戰辯論會反守為攻搶主導權 卻引出最難纏敵人…

口吃、閱讀障礙的害羞天才 與賈伯斯一拍即合打造盛世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一日限定！7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」現萃茶經典純奶茶買7送7

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供

周末就是要有好康相伴，7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆，還可加8元升級所長茶葉蛋；熱狗、大亨堡全品項任選第2件5折；越南Vinamit腰果170g（原味／海鹽風味）任選加1元多1件；滷鼎記酸菜牛肚川香麻辣2件特價99元；芋泥雙餡菠蘿泡芙、巧克力菠蘿泡芙任選2件特價72元；現蒸地瓜全品項第2件5折，限部份門市販售。

11月5日至11月6日憑icash pay於7-ELEVEN門市購買指定CITY系列、飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品等每滿200元折25元或滿711元折100元，單筆折抵上限300元。

迎接「世界三明治日」，「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出限時優惠，CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）任選4杯＋指定三明治（紐奧良風味鮮蔬烤雞／小龍蝦沙拉蛋）任選4個每組優惠價270元，最多省106元；CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）任選4杯＋指定三明治（紐奧良風味鮮蔬烤雞／小龍蝦沙拉蛋）任選4個每組優惠價300元，最多省116元。

「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出CITY TEA現萃茶經典純奶茶買7送7，現省350元；CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，現省245元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3，現省180元；CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶5杯特價250元，現省100元。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，精品咖啡及現萃茶為限定門市兌領。

7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆，還可加8元升級所長茶葉蛋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆，還可加8元升級所長茶葉蛋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買現蒸地瓜全品項第2件5折，限部份門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買現蒸地瓜全品項第2件5折，限部份門市販售。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
迎接「世界三明治日」，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出指定CITY咖啡＋指定三明治組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供

茶葉蛋 小龍蝦 咖啡

延伸閱讀

冬季來杯暖心飲！ 4家「薑汁、洛神 、荔枝系列」暖暖香氣、還有2家「燒仙草」好吃又好喝

限時3天！全家便利商店「康康5」農心辛炒麵買1送1　Let’s Café特大杯經典拿鐵2杯特價80元

身分證有「1、7、9、8」九孔鮑魚免費吃，最美涮涮鍋「樁涮」和牛、白蝦吃到飽，麻辣鴨血、牛丼任你吃

太欠買！IG爆紅再一波「蠟筆小新可可奶茶、焦糖奶茶」超搶手，3種療癒包裝1次收

相關新聞

秋天會想到什麼？10件捎來秋意的活動 第一名現在吃正對時

日本人稱秋季是「食慾之秋」，也稱「收穫之秋」，是各類食物、穀物成熟的季節。每到秋天的季節，夜市就會出現糖炒栗子的身影，而各大美食品牌也會推出「栗子甜點」來迎接消費者，像是法國蒙布朗就是用栗子做為主食材製作而成，對甜食控來說，秋天就是要吃栗子，才有秋天感啊！而秋天想補氣養身，吃營養價值很高的栗子正適合。

IKEA拓點「選嘉義」跳過台南！ 意外引起兩地人激辯

瑞典家具零售企業IKEA（宜家家居）傳出將進駐嘉義縣展店，此消息一出，讓嘉義在地人興奮不已，但也讓台南人崩潰哀號，表示六都中就只有台南沒有IKEA，「是不是看不起台南人」？

疫後拚國旅！全台62條「優遊農村」遊程搶客

2022 ITF台北國際旅展，今在南港展覽館盛大開展，連續4天的展期，可望迎來疫後和國門開放的旅遊熱潮與商機。農委會水土...

影／屏東落山風藝術季登場 風行仿生獸、裝置藝術超吸晴

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」吹起，將風融入藝術創作的2022年落山風藝術季，今天下午在車城鄉海口港登場，以「未來．風...

一日限定！7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」現萃茶經典純奶茶買7送7

周末就是要有好康相伴，7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆...

親子限定！屏東海生館迷你解說員親子營 首次開放寒假預約

屏東海生館於2022年夏天首度推出兩天一夜的體驗活動-「迷你解說員親子營」，陪伴大小朋友一起渡過活潑有趣的夏日時光。因迴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。