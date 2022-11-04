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一日限定！7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」現萃茶經典純奶茶買7送7
周末就是要有好康相伴，7-ELEVEN「六日好康價」11月5日至11月6日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆，還可加8元升級所長茶葉蛋；熱狗、大亨堡全品項任選第2件5折；越南Vinamit腰果170g（原味／海鹽風味）任選加1元多1件；滷鼎記酸菜牛肚川香麻辣2件特價99元；芋泥雙餡菠蘿泡芙、巧克力菠蘿泡芙任選2件特價72元；現蒸地瓜全品項第2件5折，限部份門市販售。
11月5日至11月6日憑icash pay於7-ELEVEN門市購買指定CITY系列、飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品等每滿200元折25元或滿711元折100元，單筆折抵上限300元。
迎接「世界三明治日」，「OPEN POINT行動隨時取」11月7日前推出限時優惠，CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）任選4杯＋指定三明治（紐奧良風味鮮蔬烤雞／小龍蝦沙拉蛋）任選4個每組優惠價270元，最多省106元；CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）任選4杯＋指定三明治（紐奧良風味鮮蔬烤雞／小龍蝦沙拉蛋）任選4個每組優惠價300元，最多省116元。
「OPEN POINT行動隨時取」每月7日限定的「一起品茶趣」活動，11月7日推出CITY TEA現萃茶經典純奶茶買7送7，現省350元；CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，現省245元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3，現省180元；CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶5杯特價250元，現省100元。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，精品咖啡及現萃茶為限定門市兌領。
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