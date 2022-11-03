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限時3天！全家「康康5」特大杯經典拿鐵2杯特價80元 另3款商品買1送1
全家便利商店昨日（11月2日）剛展開史上最狂雙11優惠活動，但該有的週末優惠同樣不會少！11月4日至11月6日最新「康康5」活動推出Let’s Café等5項商品好康，還有全通路獨家的立頓加價購贈品，加上每月6日登場的Let’s Café好咖日優惠，快趁機囤貨！
11月4日至11月6日全家便利商店「康康5」活動推出比菲多益生菌無糖軟糖、UCC艾洛瑪西西里咖啡、人氣超「火紅」的農心辛炒麵可享同商品買1送1，一次滿足甜、酸、辣3種誘人滋味；還有咖啡控最愛的Let’s Café特大杯經典拿鐵（冰熱不限）可享2杯特價80元。
全家便利商店與立頓奶茶推出全通路獨家滿額加價購活動，即日起至11月29日於全家便利商店門市購買立頓英式奶茶、萃香奶綠、蜂蜜風味奶茶、原味奶茶、巧克力奶茶等5款指定商品消費滿69元，即可加價99元將獨家限量的「立頓經典露營迴力車」帶回家，以福斯T1車款的經典造型為設計，黃白外型小巧可愛，令人愛不釋手，收藏控、愛車族必收。
Let’s Café好咖日限定活動11月6日上午10點準時於會員App「隨買跨店取」開賣，單品美式咖啡／拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6（每會員限購1組，兌換期限至2023年5月31日）、極鬆餅任選買6送3（每會員限購1組，兌換期限至2023年2月24日）、Let’s Café罐裝咖啡買6送6（每會員限購1組，兌換期限至2023年2月24日）。
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