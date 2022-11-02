7-ELEVEN「巧克力大賞」登場！集結逾50款節令限定商品

巧克力控準備囤貨了！每到秋冬就是巧克力的熱銷旺季，7-ELEVEN一年一度的巧克力大賞即日起登場，以「聚會話題打卡」、「大人感微醺」、「歡樂零嘴」3大主題推薦，精選超過15國、逾50款節令限定巧克力，11月15日前指定品項任選2件79折、4件75折，11月16日至11月29日指定品項任選2件8折、4件77折加贈5% OPEN POINT，提前為聖誕節暖身。此外，位於高雄夢時代的「CupiCho」全球精品巧克力專門店也推出早鳥聖誕好禮。

7-ELEVEN表示，巧克力大賞已連續舉辦13年，每年網羅歐、美、日、韓等知名品牌巧克力，光是去年全年巧克力就狂銷超過6,600萬個，其中又以片狀、棒狀成長2成最多、另外特殊口感、風味（如酒心）、造型也是頗受青睞，因此今年特別增加袋裝、片裝、酒心巧克力等，其中更多達46款獨家商品。

話題新品首推每次推出聯名就吸引粉絲搶買收藏的「蠟筆小新」，這次7-ELEVEN獨家販售「蠟筆小新可可奶茶」，復刻可愛日式風格，主打乳含量50%順口不膩、乳感與甜感兼具，必定掀起粉絲新的打卡旋風，6入售價150元；全通路獨家販售的「OREO夾心巧克力蛋月曆」獨特月曆小屋設計可吃又實用，是上班族的辦公室好物，售價209元。

不能錯過的還有年末限定、富含樂趣的倒數月曆，7-ELEVEN獨家販售的「CHOCO DAY聖誕倒數月曆」24天都有不一樣的口味充滿驚喜，售價399元；去年推出即造成話題的「東尼寂寞巧克力聖誕倒數月曆」，內含10種不同口味巧克力，超巨大尺寸，送禮、交換禮物超有面子，售價799元。

巧克力大賞當然不能錯過各式甜點，7-ELEVEN今年再創巧克力話題，提出從冷藏甜點、麵包到冰品全方位提案，與KitKat、Mister Donut以及來自南投埔里的在地巧克力名店「Feeling18（18度C巧克力工房）」攜手合作，共同開發9款別具特色的巧克力甜點，其中與「Feeling18（18度C巧克力工房）」合作的「巧克力塔」和「生巧克力蛋糕捲」，分別運用法國甘納許巧克力、比利時生巧克力製作，以脆餅、戚風蛋糕等素材絕妙搭配，在超商也能品嘗到職人等級的甜點。

7-ELEVEN也將KitKat產品運用在多款人氣商品，包含熱壓吐司、愛餡大亨-夾心麵包、巧克力蛋糕、原賞-三明治、菠蘿泡芙等，更首度於COLD STONE複合專區推出「雙重巧酥極炫風」，將KitKat產品拌入冰淇淋，口感酥脆綿密；而備受消費者喜愛的Mister Donut便利甜甜圈，推出全新口味「餅乾紅茶甜甜圈」，兩款商品皆附上一整塊KitKat巧克力，創造多樣化巧克力體驗。

此外，9月甫於高雄夢時代開幕的「CupiCho」全球精品巧克力專門店，引進曾被富比世評選「全世界最珍貴稀有的巧克力」、有「巧克力界的法拉利」之稱的義大利Amedei「粉燦麋鹿聖誕倒數月曆」，同步引進法國米其林頂級廚師御用的「Le Chocolate de Francais法國人巧克力搖滾星光倒數月曆」，11月3日至11月16日聖誕倒數月曆可享早鳥價95折。

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