雙11超商首見！全家便利商店抽100萬現金大紅包、14台機車搶客

迎接電商年度盛事雙11購物節，全家便利商店集結線上、線下全通路齊出擊，宣布即日起至11月15日推出史上最狂的雙11優惠活動，包含實體店舖、會員App「隨買跨店取」、「全+1商城」、「全家行動購」皆一同歡慶。全家便利商店今年大手筆以100萬現金搶客，不論線上、線下購物，只要在全家便利商店消費滿111元，就有機會獨得百萬紅包，另外還有14台機車抽獎。同時，全家便利商店LINE官方帳號及會員App也於活動期間推出兩款輪盤遊戲，會員可免費玩、輕鬆抽百萬份好禮。

全家便利商店今年雙11大手筆準備百萬元紅包、14台新款機車，要用超狂大獎帶給消費者最有感的優惠體驗。全家便利商店會員即日起至11月15日到實體店舖、會員App「隨買跨店取」、「全+1商城」、「全家行動購」等通路單筆消費滿111元，即可參加「豪」禮抽獎活動，有機會將SYM全新迪爵125CBS2.0鼓剎機車騎回家，活動結束後將自每日交易訂單中各抽一位得主，共計抽出14位，消費越多次、抽中機率越大。另外，再加碼抽100萬現金大紅包，將由一人獨得。

雙11購物節為電商一年一度最大盛事，全家便利商店App「全+1商城」、旗下電商「全家行動購」卯足火力迎戰。即日起至11月15日於「全+1商城」消費1元可得1積分，累積滿1,111積分即可兌換Let’s Café中杯經典熱拿鐵一杯，每會員至多可兌換2杯；「全+1商城」還推出雙11主題館，包含保健嚴選、雲端超市、國際夯品、寵物專區等10大館別，提供多樣精選夯品限時下殺優惠，包括森田藥妝、我的心機系列商品均一價99元，安格斯黑牛系列均一價111元，低於5折、優惠超殺。網購族最有感的免運活動也將於雙11檔期登場，即日起至11月10日逢周一至周四享全館消費滿199元免運，周五至周日以及主波段11月11日至11月15日則有全館0元免運優惠。

「全家行動購」即日起至11月15日推出111元、511元、1,111元均一價商組，上百件熱門商品37折起，包括Picard覆盆莓馬卡龍原價299元、特價111元；迪士尼立體造型帆布包原價1,480元、特價511元；原價近3,000元的美型廚電珊瑚紅定時雙盤點心機、藍普諾智能黑晶觸控電磁爐皆特價1,111元。11月11日當天於「全家行動購」消費不只全館免運、最後1小時限時85折，還有機會抽中整單免費。

因應雙11節慶氛圍，全家便利商店於LINE官方帳號及會員App推出兩款輪盤遊戲。即日起至11月15日全家便利商店會員每日可於App玩一次「幸運大輪盤」遊戲，中獎機率100%，獎項包含bonaqua怡漾鹼性離子水、奇動配方能量飲、康普茶葡柚蜜香風味等飲品買一送一優惠，還有機會免費喝Let’s Café中杯經典熱美式咖啡一杯，使用環保杯再折扣5元；全家便利商店LINE官方帳號「歡樂大放送」遊戲則與多家異業通路合作送出獎項，包含必勝客半價優惠券、屈臣氏50元折價券以及大戶屋、肯德基等好禮，還有Let’s Café中杯經典熱美式咖啡免費兌換券，同樣可享環保杯折扣，活動期間加入全家便利商店LINE官方帳號就能天天抽好禮。

點數優惠則同步推出多項超值兌點選擇，會員可於App「兌點趣－點數交換」以1,111點兌換異業通路優惠券，像是30日免費看CATCHPLAY+（原為149,700點）、ChargeSPOT一小時免費借電券（原為3,600點）、WeMo騎乘金12元（原為3,600點）、20日商周共學圈（原為75,000點）等。11月9日至11月13日限時5天，會員還可於App「熱門消息最前線」專區進入雙11點數遊戲，使用1,111點即可獲得10元全家便利商店購物金（原為3,000點），每會員每日可兌點2次，限量11萬組；扣點11,111點則可獲得100元購物金（原為30,000點），活動期間不限參與次數，限量11萬組。

不只線上通路歡慶雙11，全家便利商店實體店舖也一同狂歡，推出超過百件商品可享「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品或零食點心通通有，推薦FMC長袖襯衫系列，原價每件590元、加價11元即可多一件，近乎買1送1。