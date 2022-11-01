貴婦百貨攜手米其林星廚 億元打造CLOVER BELLAVITA

「貴婦百貨」BELLAVITA繼2009年引進全台第一間米其林星級餐廳L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳，切入高端餐飲市場，13年後BELLAVITA再攜手法國中生代名廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège），斥資億元打造「CLOVER BELLAVITA」於11月開幕，此外，尚馮索．皮耶也將訪台帶來限定餐宴。

尚馮索．皮耶31歲時為Hôtel Plaza Athénée餐廳奪得三星，2005年在Hôtel de Crillon（巴黎）的Les Ambassadeurs工作，獲得了米其林二星，同年獲得全法美食評鑑手冊《Pudlo Guide》及法國美食指南《Guide Champérard》評選為「年度最佳主廚」。2007年拿下法國最有影響力的餐廳評鑑指南之一《Gault & Millau》年度最佳廚師，其自身經營的Le Grand Restaurant也摘下米其林二星。這次由BELLAVITA跨海禮聘，讓尚馮索．皮耶來台開設海外第一家餐廳。

斥資億元打造的摩登法式料理餐廳CLOVER BELLAVITA位於BELLAVITA四樓，回歸料理初衷以食材為本質，將家常式經典與正統精緻繁複法餐演繹出全新面貌。第一季菜單集結尚馮索．皮耶旗下餐廳的著名經典料理。 11/10至11/12受BELLAVITA邀請，相隔四年再度訪台，帶來限定饗宴，也一同迎接CLOVER BELLAVITA開幕。限定饗宴即日開放預訂。

「CLOVER BELLAVITA x Jean-François Piège」

活動時間：11/10 (四) – 11/12 (六)

售價：午餐5,800元+10%/人、晚餐10,800元+10%/人 (酒水另計)

電話預定：02-8729-2788