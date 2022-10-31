星巴克上百款耶誕新品曝光 「太妃核果那堤」經典回歸

每年耶誕節，總會想起星巴克暖香又帶點辛香料風味的「太妃核果那堤」，網友甚至直指，「沒喝太妃核果那堤，不算過耶誕。」為了廣大星粉敲碗，11月2日將重磅回歸；星巴克也以「Holiday Your Way」為主題，搭配4款風格各異的耶誕紅杯，並同步推出以太妃核果那堤為延伸的「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，經典的「薄荷風味摩卡咖啡」也同步上市。

2001年上市以來，已成為廣大星粉耶誕必喝的「太妃核果風味那堤」，今天記者會中，也公布其中的特殊秘密配方，正是加了一份濃縮的「耶誕綜合」，耶誕綜合入口醇厚，選自陳年蘇門答臘咖啡豆，這款配方傳承至今已40年、歷史悠久，星巴克門市也推出3種不同烘焙程度的咖啡豆、分色包裝，適合更多星粉在家品賞。

「太妃核果風味那堤」以現蒸的絲滑牛奶，倒入經典濃縮咖啡，再結合甜美的太妃核果風味糖漿，最後擠上香滑鮮奶油，並撒上香甜的太妃蜜糖碎片，這是許多人每年開啟冬季與耶誕歡欣的飲品，今年更可於10月31日至11月1日使用星巴克APP行動預點，星禮程會員搶先點購太妃核果風味那堤，每日限量僅提供大杯。

今年也首度同步推出了「星巴克VIA™即溶薄荷摩卡咖啡」，以完美比例結合了可可粉、乳粉與星巴克咖啡的美妙濃郁風味，自行沖煮也立即感受到耶誕氛圍。

此外，耶誕節慶也有16款鹹甜點心新品限定上市，包括首次推出的「咖哩牛肉丸生義大利麵」、「黑糖奶茶布丁」，還有外送平台同步上市的「南瓜烤雞粉紅堡」、「青醬雞肉吐司」、「玉米濃湯法烤麵包」、「烤杏仁麵包脆餅」、「提拉米蘇」、「紫薯香緹塔」，與長條蛋糕系列及現烤專案門市供應的脆糖卡士達可頌與奶油瑪德蓮等。