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大江購物中心「美食周年慶」11月再迎來3大人氣餐廳

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心11月陸續有「大師兄銷魂麵舖」、桃園獨家「檀島香港茶餐廳」及全台最大的「點點心」進駐。圖／大江購物中心提供、摘自品牌粉絲專頁
大江購物中心11月陸續有「大師兄銷魂麵舖」、桃園獨家「檀島香港茶餐廳」及全台最大的「點點心」進駐。圖／大江購物中心提供、摘自品牌粉絲專頁

桃園大江購物中心11/2起推出美食版周年慶「好饗去大江」，集結60家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食「買一送一」等優惠，加上11月還有「大師兄銷魂麵舖」、桃園獨家「檀島香港茶餐廳」及全台最大的「點點心」等人氣餐廳陸續進駐，還有多家網路熱銷甜點聚集而成的美食快閃市集，讓桃園吃貨們又有美食新標的。

大江購物中心11/２至11/30推出美食版周年慶，首三日優惠包括「漢堡王」原味小華堡及「凱林鐵板燒」巴沙魚套餐買一送一，「靜岡勝政日式豬排」香草豬厚切里肌原價430元、每日10份限量半價215元；來自北海道的拉麵店「味の時計台」凡點用拉麵即可以銅板價88元加購竹筴魚，馬祖新村11/2-11/5素美婷鮮奶茶買一送一。持大江聯名卡於指定餐飲店櫃消費滿千元，即可獲贈電子現金券120元，11/9至11/13期間加碼來店禮200元的電子現金券，推出32%高回饋。

為迎接即將到來的美食版周年慶，11月還有「大師兄銷魂麵舖」、「檀島香港茶餐廳」、「點點心」陸續進駐，還有由「妮娜巧克力」、「烏芙甜品」、「日初芝稻蝴蝶蘇」等多家網路熱銷甜點聚集而成的美食快閃市集。「大師兄銷魂麵舖」11/1在大江購物中心一樓全新開幕，麻辣三寶套餐＋清燉三寶特套餐 (加送兩杯飲料) 原價880元、特價760元。

凱林鐵板燒蔥香巴沙魚套餐特價290元，11/2-11/4享買一送一。圖／大江購物中心提供
凱林鐵板燒蔥香巴沙魚套餐特價290元，11/2-11/4享買一送一。圖／大江購物中心提供
饅饅好食11/2-11/4全品項買3送1，每日限量20組。圖／大江購物中心提供
饅饅好食11/2-11/4全品項買3送1，每日限量20組。圖／大江購物中心提供
馬祖新村11/2-11/5素美婷鮮奶茶買一送一。圖／大江購物中心提供
馬祖新村11/2-11/5素美婷鮮奶茶買一送一。圖／大江購物中心提供
高麗園四人同行，單筆消費可享9折優惠，每日限量20組。圖／大江購物中心提供
高麗園四人同行，單筆消費可享9折優惠，每日限量20組。圖／大江購物中心提供
八月堂可頌買五送一(價低者贈，不與其他優惠並行)。圖／大江購物中心提供
八月堂可頌買五送一(價低者贈，不與其他優惠並行)。圖／大江購物中心提供
大師兄銷魂麵開幕期間麻辣三寶套餐＋清燉三寶特套餐 (加送兩杯飲料) 原價880元、特價760元。圖／大江購物中心提供
大師兄銷魂麵開幕期間麻辣三寶套餐＋清燉三寶特套餐 (加送兩杯飲料) 原價880元、特價760元。圖／大江購物中心提供
靜岡勝政日式豬排香草豬厚切里肌原價430元，11/2-11/4享半價215元，每日限量10份。圖／大江購物中心提供
靜岡勝政日式豬排香草豬厚切里肌原價430元，11/2-11/4享半價215元，每日限量10份。圖／大江購物中心提供

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