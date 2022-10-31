大江購物中心「美食周年慶」11月再迎來3大人氣餐廳

桃園大江購物中心11/2起推出美食版周年慶「好饗去大江」，集結60家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食「買一送一」等優惠，加上11月還有「大師兄銷魂麵舖」、桃園獨家「檀島香港茶餐廳」及全台最大的「點點心」等人氣餐廳陸續進駐，還有多家網路熱銷甜點聚集而成的美食快閃市集，讓桃園吃貨們又有美食新標的。

大江購物中心11/２至11/30推出美食版周年慶，首三日優惠包括「漢堡王」原味小華堡及「凱林鐵板燒」巴沙魚套餐買一送一，「靜岡勝政日式豬排」香草豬厚切里肌原價430元、每日10份限量半價215元；來自北海道的拉麵店「味の時計台」凡點用拉麵即可以銅板價88元加購竹筴魚，馬祖新村11/2-11/5素美婷鮮奶茶買一送一。持大江聯名卡於指定餐飲店櫃消費滿千元，即可獲贈電子現金券120元，11/9至11/13期間加碼來店禮200元的電子現金券，推出32%高回饋。