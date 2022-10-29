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限定兩日！丹堤咖啡買一送一 「抹茶X可可」強勢回歸
時序漸漸轉涼，即將迎來立冬，以及年底最歡樂的耶誕節，丹堤咖啡以冬季最讓人感到幸福的可可為元素，結合靜岡抹茶、辛黃暖薑、焦香乳酪、輕甜巴娜娜，與濃郁可可組成絕妙風味的驚奇饗宴，其中包括強勢回歸的濃抹可可、濃抹可可拿堤飲品，以及可可巴娜娜泡芙、濃可可巴斯克、濃情巧克力等甜點。
此外，「買一送一」活動再次展開。開啟冬日的11/7(一)立冬當天，丹堤推出全系列大杯以上飲品，外帶買一送一的優惠，首推冬季限定上市的濃抹可可拿堤，濃郁的抹茶搭上幸福滿點的可可，再加上特調比例咖啡，是開啟冬日最具幸福感的飲品。
11/25世界無肉日也同步推出滿一送一優惠，以綠色系抹茶飲品響應世界無肉日的愛地球理念。
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