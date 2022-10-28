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0～99歲尺寸超齊全！明基健康生活推幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」
防疫不分年齡，明基健康生活推出全台獨家0～99歲的幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」，針對新生兒寶寶、嬰幼兒、小大童、小臉美女、大尺碼美人及壯碩男士等族群，研發出齊全款式及尺寸，可緊密包覆臉龐，各種瓜子臉、媳婦臉、窄寬臉、福氣臉都能找到適合自己的款式。
幸福物語從一般實用平面口罩、進階修飾臉型的V美型口罩、4D韓版立體口罩、專業型高規格FFP2口罩，更在今年邁入第4季之際，透過創新的製造技術，推出滿足不同需求的「究極の3D立體醫療用口罩」，超強透氣力解決家長對於小小孩戴不住口罩的焦慮，內層嚴選透氣輕柔的材質，採用四層纖維過濾構造；專為臉部曲線設計，透過三點一面3D立體設計，避免粉妝、口紅沾附。
幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」針對不同年齡層，一口氣推出22款口罩，小孩專屬的BB熊、小小星、彎彎月等3款樣式，在尺寸上分別為0～1歲寶寶款、1～4歲幼幼款、3～8歲兒童款，顏色則為輕色系列；小臉美女可以選擇成人版本，大尺碼美人或健壯男士可選擇XL版本，既有輕色系也有經典黑、白、藍色。此外，盒內獨家提供精緻霧面口罩夾鏈袋，方便隨身收納，首批更限量贈送經典耳掛繩，避免口罩遺失的狀況發生。
幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」每盒10入，首波新品價159元（原價199元），將於 明基健康生活官方網站、康是美實體門市及康是美網購、momo購物網、Pinkoi、佑全保健藥妝、小三美日、新高橋藥局、專品藥局、正光藥局、順儷藥局、丁丁藥局等通路販售，官方授權販售通路依官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。
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