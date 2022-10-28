用報紙珍藏美好時光！「你的特別日訂製書」客製上市

你的「報紙」印象是甚麼？當你的美好時刻，都記錄在報版中，是否倍感珍貴？值此歲末年終的送禮時刻，報時光全新企劃「你的特別日訂製書」溫馨上市，以擁有70餘年歷史的《聯合報》頭版為主軸，編撰客製化藏書，共有淺棕、藍、紅3種顏色可供挑選。

這是一本專屬個人的「時光記憶之書」，從70餘年歷史的《聯合報》頭版出發，因報紙是歷史、是文化，也是人類生活每日縮影，其中更蘊含了個人與集體的共感記憶。全書將客製指定日與歷史報版串連，分成三大主題「獨特日子」、「文學花園」與「歷史印記」，串起一本極具個人特色的記憶之書。

其中，「獨特日子」揀選1951~2020年《聯合報》的歷史報刊，依客訂指定日挑選出生、童年、青少年至成年階段的當日報版，珍藏專屬的獨特時光。「文學花園」則是嚴選聯合副刊生日專題優質好文，捎來溫暖的祝福。「歷史印記」精選具有時代力與影響力的報紙頭版，可一覽天下大事。

「你的特別日訂製書」將最能代表舊報紙特色的「網點」，結合濃濃台灣味的復古花磚，設計出獨特風格的幾何圖騰，並在布面加工燙印，如雪花般的圖騰繽紛降落於書冊上，時光彷彿凝集於此。帶有樸實溫潤風格的荷蘭布，將書殼完好包裹，更顯心意。

此書完全客製化服務，封面可依需求印製中文名或英文名；客製祝福頁則有「復古時尚風」、「幸福人生圓舞曲」、「老派紳士質感生活」等三款樣式可選擇。另外，將獨家贈送客訂指定日期的「特別日頭版NFT」，只要在收貨一個月內，手機掃描隨書贈送的小卡QRcode，並填線上表單就能獲得贈禮，實體虛擬同步收藏。

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